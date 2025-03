Mihai Stoica, un nou mesaj în "războiul" cu Marius Şumudică! I-a transmis antrenorului Rapidului cum îl poate numi - Antena Sport

Mihai Stoica nu s-a oprit aici. A continuat seria atacurilor grave la adresa lui Marius Şumudică. A susţinut că are mesaje audio din partea antrenorului de la Rapid. Tehnicianul i-ar fi transmis mesaje legate de fiica sa. „Vă arăt mesaje audio de la el, să vedeți ce fel de om e și câte mesaje îmi dădea când fata mea era bolnavă. Foarte bine că le-ai făcut, dar astea nu se spun. Nu îi spui tu fetei mele că îi aprindeai lumânări. El are o părere despre mine că sunt cel mai bun conducător din țară. Eu am o părere despre el că e nul ca antrenor. Exact ce arăta el la galeria noastră”, a mai spus Stoica.