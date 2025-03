"Îl suna pe Gigi şi îi spunea să-l ia antrenor". Mihai Stoica l-a desfiinţat pe Marius Şumudică. Ce mesaje ar fi primit de la antrenor despre fiica sa - Antena Sport

Scandal uriaş după meciul FCSB-Rapid 0-0. Primul care i-a atacat pe campioni a fost tehnicianul giuleştenilor, Marius Şumudică. Acum, Mihai Stoica i-a răspuns extrem de dur tehnicianului giuleştenilor. L-a desfiinţat pur şi simplu în direct. Spune că atunci când era liber de contract îl suna pe Gigi Becali şi îl ruga să îl instaleze antrenor la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conflictul dintre cei de la FCSB şi oficialul campioanei, Mihai Stoica a escaladat. Oficialului campioanei nu i-au căzut bine deloc gesturile, dar şi declaraţiile lui marius Şumudică de la finalul meciului direct.

Mihai Stoica, atac dur la Marius Şumudică

Mihai Stoica spune că Marius Şumudică s-a autopropus antrenor la FCS atunci când era liber de contract. L-ar fi sunat pe Gigi Becali în acest sens. „Îl suna pe Gigi și îi zicea: ‘Prea mare pușcărie de antrenor ai, ia-mă pe mine’. Asta înțeleg că s-a întâmplat cu foarte mulți patroni. Nu cred că există ceva mai rău decât personajul ăsta. Îmi e frică de Șumudică? Îmi spune că merg la emisiuni… Eu dacă nu merg la emisiuni și scriu pe rețele sunt preluat de toată lumea pentru că spun ceva și reprezint pe cineva”, a tunat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

Mihai Stoica nu s-a oprit aici. A continuat seria atacurilor grave la adresa lui Marius Şumudică. Susţine că are mesaje audio din partea antrenorului de la Rapid. Tehnicianul i-ar fi transmis mesaje legate de fiica sa. „Vă arăt mesaje audio de la el, să vedeți ce fel de om e și câte mesaje îmi dădea când fata mea era bolnavă. Foarte bine că le-ai făcut, dar astea nu se spun. Nu îi spui tu fetei mele că îi aprindeai lumânări. El are o părere despre mine că sunt cel mai bun conducător din țară. Eu am o părere despre el că e nul ca antrenor. Exact ce arăta el la galeria noastră”, a mai spus Stoica.