Așa ar arăta un final de sezon "de infarct" în Liga 1. Scenariile în care 3 echipe termină la egalitate de puncte - Antena Sport

Patru echipe se luptă pentru ultimele două locuri de play-off rămase în joc, iar toate rezultatele care se pot înregistra în ultimele două etape pot aduce scenarii incredibile, în care chiar trei cluburi să ajungă să aibă același număr de puncte. Există patru narative prin care CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA ar ajunge în această situație.
Lupta pentru play-off pare mai încinsă ca oricând în acest sezon, iar un factor care contribuie la acest lucru este generat de prezența a două echipe extrem de importante care încă nu și-au asigurat matematic locul. Una dintre ele este CFR Cluj, care are nevoie de minim două puncte pentru a se califica, iar cealaltă e FCSB, campioana din ultimii doi ani fiind în mare pericol să rateze Top 6-ul.
Scenariile pentru un sezon regular dramatic. Cine are câștig de cauză
Cu CFR, FC Argeș, FCSB și UTA în luptă pentru ultimele două locuri de play-off, sunt șanse ca trei din aceste patru să ajungă să aibă același număr de puncte la final de sezon regular. Așa arată fiecare narativă:
Scenariul 1: CFR, FC Argeș și FCSB termină cu 49 de puncte
Cum se ajunge la această situație? CFR face două egaluri, FC Argeș pierde un meci și câștigă altul, iar FCSB le bate pe UTA și pe “U” Cluj
Rezultat: În această situație, FC Argeș și CFR Cluj s-ar califica în play-off după realizarea unui clasament în trei. Piteștenii au 12 puncte din duelurile cu cele două echipe, CFR au patru puncte, iar FCSB unul singur.
Scenariul 2: CFR, FC Argeș și FCSB termină cu 47 de puncte
Cum se ajunge la această situație? CFR pierde ambele meciuri, FC Argeș obține doar un punct, FCSB scoate o victorie și un egal
Rezultat: Ca în narativa precedentă, FC Argeș și CFR Cluj ar merge în play-off.
Scenariul 3: CFR Cluj, FC Argeș și UTA termină cu 48 de puncte
Cum se ajunge la această situație? CFR obține doar un punct din ultimele două meciuri, FC Argeș două, iar UTA le bate pe FCSB și pe Metaloglobus
Rezultat: După realizarea clasamentului în trei, FC Argeș și UTA ar avea câștig de cauză. Piteștenii au șapte puncte, arădenii cinci, iar clujenii doar patru.
Scenariul 4: FC Argeș, FCSB și UTA termină cu 46 de puncte
Cum se ajunge la această situație? FC Argeș își pierde ambele meciuri, FCSB pierde cu UTA și o bate pe “U”, iar arădenii bat campioana și fac egal cu Metaloglobus
Rezultat: În clasamentul în trei, FC Argeș și UTA ar avea șapte puncte în clasamentul în trei, în timp ce FCSB doar trei.
