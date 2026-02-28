Cosmin Contra, reacție fulger din Qatar după atacurile Iranului asupra bazelor americane. Meciul românului, amânat - Antena Sport

Tensiune mare în țările arabe, după atacul sincronizat lansat de SUA și Israel în Iran. Teheranul a răspuns cu o ofensivă puternică, vizând mare parte din bazele americane, situate în mai multe colțuri ale lumii.
Daniel Isăilă a vorbit despre această situație tensionată, iar Cosmin Contra a făcut și el declarații, fiind în prezent în Qatar, acolo unde echipa sa urmează să dispute un meci de campionat.
UPDATE: Meciul lui Cosmin Contra a fost amânat
Partida din Qatar, dintre Al Arabi și Al Sailiya, programată sâmbătă de la ora 20:30, a fost amânată din motive de securitate, după ce Iranul a răspuns agresiv, cu mai multe atacuri la bazele americane.
Cosmin Contra, despre situația tensionată din Qatar
În prezent antrenorul celor de la Al Arabi, Cosmin Contra a vorbit și el despre situația tensionată survenită în urma atacului organizat de SUA și Israel la Teheran.
Formația lui Cosmin Contra trebuia să primească vizita celor de la Al Sailiya de la ora 20:30, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 17 din prima ligă a Qatarului.
„Suntem OK, suntem cu echipa la hotel. Așteptăm să vedem dacă jucăm în seara. În principiu jucăm, dar așteptăm să vedem dacă se schimbă ceva în următoarele ore”, a declarat Cosmin Contra, potrivit fanatik.ro.
- Ianis Hagi, rezervă în Galatasaray – Alanyaspor 1-0. Inter – Genoa LIVE TEXT (21:45)
- Jucător și antrenor român, aflați într-o țară atacată de Iran în războiul cu SUA și Israel: “Au fost bubuituri”
- Valentin Mihăilă e în formă maximă în Turcia! Atacantul român a marcat din nou pentru Rizespor
- Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami
- “Nebunie” după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ