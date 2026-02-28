Cosmin Contra, reacție fulger din Qatar după atacurile Iranului asupra bazelor americane. Meciul românului, amânat - Antena Sport

Tensiune mare în țările arabe, după atacul sincronizat lansat de SUA și Israel în Iran. Teheranul a răspuns cu o ofensivă puternică, vizând mare parte din bazele americane, situate în mai multe colțuri ale lumii.

Daniel Isăilă a vorbit despre această situație tensionată, iar Cosmin Contra a făcut și el declarații, fiind în prezent în Qatar, acolo unde echipa sa urmează să dispute un meci de campionat.

UPDATE: Meciul lui Cosmin Contra a fost amânat

Partida din Qatar, dintre Al Arabi și Al Sailiya, programată sâmbătă de la ora 20:30, a fost amânată din motive de securitate, după ce Iranul a răspuns agresiv, cu mai multe atacuri la bazele americane.

Cosmin Contra, despre situația tensionată din Qatar

În prezent antrenorul celor de la Al Arabi, Cosmin Contra a vorbit și el despre situația tensionată survenită în urma atacului organizat de SUA și Israel la Teheran.

Formația lui Cosmin Contra trebuia să primească vizita celor de la Al Sailiya de la ora 20:30, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 17 din prima ligă a Qatarului.