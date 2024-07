"Mincinos şi trădător!" Gigi Becali a fost "trădat" din interior şi a ratat transferul lui Louis Munteanu: "El îl vrăjea pe ăla!" - Antena Sport

Gigi Becali a fost „trădat” din interior şi a ratat transferul lui Louis Munteanu. Până la urmă, Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj, acolo unde a fost şi prezentat oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a spus că a ratat transferul lui Louis Munteanu din cauza lui Piotr Chiodi, impresarul jucătorului. Acesta este un apropiat al familiei lui Becali, fiind finul lui Victor Becali. De altfel, Victor Becali nu mai vorbeşte cu Piotr Chiodi.

Gigi Becali a fost „trădat” din interior şi a ratat transferul lui Louis Munteanu

„Nu am vorbit cu jucătorul, Chiodi spunea că munceşte pentru mine şi el muncea la două capete. ‘Muncesc pentru mine, muncesc pentru tine’… şi el îl vrăjea pe ăla. Cum să mai faci afaceri cu un om ca ăsta? Probabil a luat 3-400.000 de euro de la CFR.

E finul lui Victor, dar el nu vorbea cu el. Acum l-am sunat: ‘E adevărat, e trădător şi mincinos’. Îmi spunea: ‘Stai liniştit Gigi, stai liniştit’… şi ăla era în avion! Nu m-a mirat, jucătorul e valoros. Eu când am spus că nu va merge la CFR am mizat pe vorbele lui Chiodi. L-am sunat: ‘Eşti mincinos şi trădător?’. El ştii cum cred că făcea? Licitaţie la comision, nu la club. Eu îi dădeam 200.000 când îl scotea la 1 milion şi jumătate. La 2 milioane am zis că nu îi mai dau şi nu i-a convenit. E o nebunie cu impresarii. Probabil CFR i-a dat 3-400.000 de euro. Nu ştiu cu Giovanni…

Jucătorii au devenit sclavii impresarilor, Giovanni nu face aşa. Gata, de acum la revedere cu impresarii. Nu mai dau în viaţa mea bani la impresari, gata, s-a încheiat! Dăm bani la jucători sau impresari?„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.