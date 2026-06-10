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Echipa cu care Zeljko Kopic ar urma să semneze după despărţirea de Dinamo!

Bogdan Stănescu Publicat: 10 iunie 2026, 19:49

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Echipa cu care Zeljko Kopic ar urma să semneze după despărţirea de Dinamo!

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

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Alessandro Caparco, fost antrenor cu portarii la Dinamo în perioada mandatului lui Zeljko Kopic, a dezvăluit care e echipa cu care croatul ar urma să semneze după despărţirea de formaţia din Ştefan cel Mare.

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Kopic ar urma să o preia pe Al-Dhafra, din Emiratele Arabe Unite, echipă care s-a salvat la limită de la retrogradare, încheind campionatul pe locul 12, din 14 echipe. Al-Dhafra a fost ultima echipă care s-a salvat de la retrogradare. Caparco ar urma să plece alături de Kopic în Emirate, semnând şi el, ca antrenor de portari, cu Al-Dhafra.

Zeljko Kopic ar urma să semneze cu Al-Dhafra, din Emiratele Arabe Unite

“Da. Dacă se concretizează, da (n.r.: merge cu Kopic). Nu e echipa aia de care se vorbește (n.r.: Al-Wahda). Vedem. Noi avem de mult timp în gând să deschidem acolo (n.r.: un magazin de haine în Abu Dhabi) și s-ar lega”, a spus Alessandro Caparco pentru iamsport.ro.

Adi Popa l-a întrebat direct pe Caparco dacă echipa respectivă este Al-Dhafra, iar italianul a avut o reacţie prin care s-a dat de gol că aceea ar fi formaţia. Caparco a zâmbit când a auzit numele, moment în care Adi Popa a concluzionat: “Aia e! Al-Dhafra”.

Kopic a dus-o pe Dinamo în play-off în ultimele două sezoane. Dacă în sezonul 2024-2025 “câinii” au terminat play-off-ul pe ultimul loc, în sezonul tocmai încheiat Dinamo s-a clasat pe 4 în campionat. Totuşi, Dinamo a ratat obiectivul, calificarea într-o grupă europeană, după ce a pierdut finala barajului pentru Conference League, 1-2, contra marii rivale, FCSB.

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