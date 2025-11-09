Mirel Rădoi a răbufnit, în direct: "Vreți să mă luați la mișto?!" Ce l-a enervat pe tehnician - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi a răbufnit, în direct: "Vreți să mă luați la mișto?!" Ce l-a enervat pe tehnician

Home | Fotbal | Liga 1

Mirel Rădoi a răbufnit, în direct: “Vreți să mă luați la mișto?!” Ce l-a enervat pe tehnician

Radu Constantin Publicat: 9 noiembrie 2025, 20:45

Mirel Rădoi a răbufnit, în direct: Vreți să mă luați la mișto?! Ce l-a enervat pe tehnician

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Universitatea Craiova a pierdut acasă, cu UTA Arad, 1-2, iar nervii lui Mirel Rădoi erau întinşi la final de meci. “Cum vine această pauză, vă priește sau din contră, vă încurcă?”, a fost o întrebare adresată de un jurnalist, iar tehnicianul oltenilor a cedat.

“Care credeți că ar fi răspunsul? Că am pierdut mi-ar prii, nu? Nu înțeleg întrebările astea retorice, dacă vreți să mă luați la mișto… din respect pentru dumneavoastră vin aici și încerc să vă răspund, dar dacă am pierdut cum ar putea să ne prindă următoarea perioadă? Fericiți, nu?! Nu înțeleg. Trebuie să acceptăm rezultatul, sunt mulțumit de joc, de ocaziile create, dar din păcate nu avem ce să facem, să blocăm ca echipa adversă să nu aibă niciun corner. În perioada următoare o să facem asta ca să începem să adunăm puncte”, a spus Rădoi.

El s-a calmat imediat şi a făcut o analiză a jocului cu UTA Arad.

„A fost un joc bun, pe care l-am condus, dar ne-am stricat rezultatul. Trebuie să facem un „zid” la mijlocul terenului, să nu îi mai lăsăm să aibă cornere. Poate e acum la cald și nu știu… îmi vin în minte alte faze. Ratăm cu seninătate și primim goluri prea ușor. Contează și cornerul ăla, e frustrant să pierzi acasă, mai ales al doilea meci pierdut pe teren propriu. Nu ai ce să faci, trebuie să accepți. E un rezultat rușinos, vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta e realitatea. Eu am încercat să vă explic unele motive. Din următoarele șapte partide trebuie să facem șapte victorii, să revenim acolo sus. V-am răspuns sincer, v-am spus că urmează o perioadă în care trebuie să minimalizăm rezultatele slabe și accidentările. Sunt factori care influențează situația, dar încercăm să obținem șapte victorii în următoarele șapte meciuri și să revenim pe primul loc. Ca orice jucător are și perioade mai slabe Al Hamlawi, și noi avem perioade mai slabe ca echipă. Adversarii ne analizează, știu ce jucători avem, ce calități, totul devine mai greu. Dar nu cred că Assad va rămâne doar cu aceste goluri, pentru că e un jucător cu multă calitate”, a spus Mirel Rădoi pentru digisport.ro.

1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
