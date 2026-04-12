Mirel Rădoi, anunț despre viitorul lui la FCSB. Rămâne și din vară? “Păstrăm liniștea în familie”

Radu Constantin Publicat: 12 aprilie 2026, 10:43

FCSB a obținut o victorie categorică, scor 4-0, în fața formației Oțelul Galați, în etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Succesul clar nu a adus însă doar motive de bucurie, ci și noi discuții despre viitorul băncii tehnice.

În prim-plan a intrat din nou Mirel Rădoi, al cărui contract cu FCSB expiră la finalul acestui sezon. Întrebat la conferința de presă dacă va continua și din vară, antrenorul a oferit un răspuns rezervat. „La meciul cu Farul sigur voi fi pe bancă. După aceea vom discuta. Vrem să păstrăm liniștea în familie, de luni încolo pregătim meciul”, a declarat Rădoi.

Declarația vine într-un  moment în care patronul Gigi Becali a transmis public că este dispus să intervină în deciziile tehnice, dacă antrenorul va insista să îl folosească pe Vlad Chiricheș într-un eventual baraj pentru Conference League.

Mesajul lui Becali adaugă presiune suplimentară asupra lui Rădoi, în condițiile în care relația dintre conducere și staff-ul tehnic a fost, de-a lungul timpului, una imprevizibilă. Următorul test pentru FCSB va fi partida contra Farul Constanța, programată luni, 20 aprilie, de la ora 20:30. Meciul ar putea avea o importanță crucială nu doar pentru parcursul echipei, ci și pentru viitorul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor.

