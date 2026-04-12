Home | Fotbal | Liga 1 | Reacția lui Mirel Rădoi, după ce Gigi Becali a spus că se ceartă cu el din cauza lui Vlad Chiricheș: “Vom vedea”

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 10:10

Comentarii
Mirel Rădoi, în timpul meciului FCSB - Oțelul Galați / Sport Pictures

Mirel Rădoi, antrenorul celor de la FCSB, a aflat în conferința de presă de la finalul meciului cu Oțelul Galați despre declarațiile date de Gigi Becali. Imediat după succesul cu 4-0 al echipei sale, patronul roș-albaștrilor l-a criticat pe fotbalistul de 36 de ani.

Becali a fost nemulțumit de prestația lui Vlad Chiricheș și a declarat că nu vrea să îl vadă în partidele decisive pentru calificarea în Conference League, cu riscul de a se certa cu Mirel Rădoi, cel căruia i-a promis că nu se va băga la echipă, așa cum a făcut-o în ultimii ani. De altfel, Rădoi a acceptat să revină la FCSB după ce echipa nu s-a calificat în play-off cu condiția ca Becali să nu se implice în ceea ce privește echipa și să nu critice jucătorii la TV.

Mirel Rădoi, după declarațiile lui Gigi Becali: “Nu aș vrea să trag concluzii de genul acum”

Ajuns la conferința de presă, Mirel Rădoi a avut un răspuns elegant și nu a vrut să îi răspundă lui Gigi Becali, chiar dacă patronul FCSB-ului a declarat că se poate ajunge inclusiv la o ceartă între cei doi, numai să nu îl vadă pe Chiricheș pe teren.

“Mai avem partida de la Constanța, partida de acasă, cu Petrolul, deci până la meciul de baraj cu cine va fi, locul 7 sau 8, cine va fi, apoi cu locul 3, vom vedea până atunci.

Nu aș vrea să trag concluzii de genul acum, când avem deja o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Gigi Becali nu vrea să îl mai vadă pe Vlad Chiricheş la FCSB: “Nu mai poate fotbal”

Gigi Becali consideră că Vlad Chiricheş nu mai poate juca fotbal şi l-a avertizat pe Mirel Rădoi, cu riscul de a se certa cu antrenorul FCSB-ului, că fostul jucător al lui Tottenham nu are ce căuta în meciul de baraj pentru Conference League:

“Noi ne-am permis azi să jucăm în 10. Dacă nu ai mijlocaşi, ne-am distrat. Nu mă faceţi să vorbesc mai multe (n.r. de Chiricheş) Se supără. E bătrân, mă. Nu mai poate. A făcut lucruri mari, îi mulţumesc, dar pentru fotbal e bătrân. Nu mai merge, tată. Nu mai poate fotbal. Nu mai pot încheieturile, muşchii, ligamentele, ce vrei tu. Nu înţelegi că nu se mai poate fotbal? Mirel poate se supără, că îi critic jucătorii. El vrea, dar nu mai poate fotbal.

Noi trebuie să înţelegem că el nu mai poate. Eu nici nu ştiam echipa, să facă ce vrea el (n.r. Rădoi), că nu mă interesează. Dar dacă ajungem la baraj şi vrea să joace cu Chiricheş, chiar dacă mă cert cu el, dar nu îl las”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Vezi rezultatele

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
