Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă „tricolorii” se califică la Mondial - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă „tricolorii” se califică la Mondial

Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă „tricolorii” se califică la Mondial

Publicat: 13 octombrie 2025, 11:29

Comentarii
Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă tricolorii” se califică la Mondial

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ Hepta

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 1-0 pe Austria, în preliminariile World Cup 2026. Patronul FCSB-ului l-a lăudat pe Mircea Lucescu și a transmis că victoria îi aparține selecționerului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a subliniat și schimbările făcute de Lucescu pe parcursul partidei, în special cea a lui Louis Munteanu, din repriza secundă. Totodată, latifundiarul din Pipera a remarcat și faptul că selecționerul l-a păstrat pe teren pe Ianis Hagi, cel care a centrat excelent la golul marcat de Virgil Ghiță, la ultima fază. 

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce România a învins Austria 

„Ăsta e meciul câştigat de el. Fii atent ce inspiraţie a avut el. Una a făcut-o Dumnezeu, că s-a accidentat şi a intrat Ghiţă. Louis Munteanu a scos faultul şi Ianis, care trebuia să facă schimbare, că era obosit, a alergat mult, şi Man a alergat mult”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Gigi Becali și-a făcut și calculele pentru calificarea la World Cup 2026. Patronul FCSB-ului speră ca România să ajungă la turneul final de anul viitor, deoarece FIFA va răsplăti fiecare club care dă jucători în lotul naționalelor participante. 

„Eu cu Lucescu am făcut…spun în premieră, m-a sunat cu două ore înainte de meci, sau 3 ore, şi mi-a zis: „Băi, Gigi, îţi urez succes, că ai mare nevoie la meciul ăsta”.  

Reclamă
Reclamă

I-am spus eu lui: „Mircea, pentru gestul pe care l-ai făcut, de acum încolo voi fi cu tine şi cu echipa naţională”. Ce mă mână să ţin cu echipa naţională mai mult: interesul de bani. Pentru că dacă noi ne calificăm la Cupa Mondială iau 4 milioane de euro”, a mai spus Gigi Becali. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Observator
Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute
Fanatik.ro
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute
13:29
Meciul România – Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă
12:50
Gigi Becali a anunţat un transfer la FCSB! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş: “Nu mai am încredere în el”
12:46
Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00)
12:16
Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
12:15
Sorana Cîrstea, în optimile de la Osaka
12:05
VideoRobert Niţă, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1 
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua