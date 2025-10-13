Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă „tricolorii” se califică la Mondial - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 1-0 pe Austria, în preliminariile World Cup 2026. Patronul FCSB-ului l-a lăudat pe Mircea Lucescu și a transmis că victoria îi aparține selecționerului.
Becali a subliniat și schimbările făcute de Lucescu pe parcursul partidei, în special cea a lui Louis Munteanu, din repriza secundă. Totodată, latifundiarul din Pipera a remarcat și faptul că selecționerul l-a păstrat pe teren pe Ianis Hagi, cel care a centrat excelent la golul marcat de Virgil Ghiță, la ultima fază.
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce România a învins Austria
„Ăsta e meciul câştigat de el. Fii atent ce inspiraţie a avut el. Una a făcut-o Dumnezeu, că s-a accidentat şi a intrat Ghiţă. Louis Munteanu a scos faultul şi Ianis, care trebuia să facă schimbare, că era obosit, a alergat mult, şi Man a alergat mult”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Gigi Becali și-a făcut și calculele pentru calificarea la World Cup 2026. Patronul FCSB-ului speră ca România să ajungă la turneul final de anul viitor, deoarece FIFA va răsplăti fiecare club care dă jucători în lotul naționalelor participante.
„Eu cu Lucescu am făcut…spun în premieră, m-a sunat cu două ore înainte de meci, sau 3 ore, şi mi-a zis: „Băi, Gigi, îţi urez succes, că ai mare nevoie la meciul ăsta”.
I-am spus eu lui: „Mircea, pentru gestul pe care l-ai făcut, de acum încolo voi fi cu tine şi cu echipa naţională”. Ce mă mână să ţin cu echipa naţională mai mult: interesul de bani. Pentru că dacă noi ne calificăm la Cupa Mondială iau 4 milioane de euro”, a mai spus Gigi Becali.
- Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
- Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător”
- „Toți se întrebau asta”. Mihai Stoica, analiză fermă după succesul României cu Austria. Ce a spus despre Mircea Lucescu
- “Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!
- „Știți cine făcea așa? Mourinho”. Detaliul remarcat de Gică Popescu la Mircea Lucescu după România – Austria 1-0