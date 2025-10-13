Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă „tricolorii” se califică la Mondial - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 1-0 pe Austria, în preliminariile World Cup 2026. Patronul FCSB-ului l-a lăudat pe Mircea Lucescu și a transmis că victoria îi aparține selecționerului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a subliniat și schimbările făcute de Lucescu pe parcursul partidei, în special cea a lui Louis Munteanu, din repriza secundă. Totodată, latifundiarul din Pipera a remarcat și faptul că selecționerul l-a păstrat pe teren pe Ianis Hagi, cel care a centrat excelent la golul marcat de Virgil Ghiță, la ultima fază.

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce România a învins Austria

„Ăsta e meciul câştigat de el. Fii atent ce inspiraţie a avut el. Una a făcut-o Dumnezeu, că s-a accidentat şi a intrat Ghiţă. Louis Munteanu a scos faultul şi Ianis, care trebuia să facă schimbare, că era obosit, a alergat mult, şi Man a alergat mult”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali și-a făcut și calculele pentru calificarea la World Cup 2026. Patronul FCSB-ului speră ca România să ajungă la turneul final de anul viitor, deoarece FIFA va răsplăti fiecare club care dă jucători în lotul naționalelor participante.

„Eu cu Lucescu am făcut…spun în premieră, m-a sunat cu două ore înainte de meci, sau 3 ore, şi mi-a zis: „Băi, Gigi, îţi urez succes, că ai mare nevoie la meciul ăsta”.