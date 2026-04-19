Mirel Rădoi, deranjat că naşul său, Gigi Becali, i-a spus să nu mai joace Chiricheş: “Situaţie incomodă”

Antrenorul FCSB-ului, Mirel Rădoi (45 de ani), a vorbit la conferinţa de presă despre cazul Gigi Becali – Vlad Chiricheş. Becali i-a transmis lui Rădoi să nu mai joace Chiricheş, iar antrenorul a recunoscut în conferinţa de presă că se află într-o situaţie dificilă din acest punct de vedere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rădoi a reamintit că Vlad Chiricheş i-a pasat lui Florin Tănase la faza penalty-ului din care FCSB a deschis scorul cu Oţelul.

Mirel Rădoi, după ce Gigi Becali i-a transmis să nu mai joace cu Chiricheş: “A trebuit să mă gestionez”

Rădoi a spus clar că indiferent ce decizie va lua în acest caz, oricum hotărârea lui va crea discuţii.

“N-a fost foarte greu, pentru că nici n-am discutat cu Chiri mare lucru despre acest lucru, că n-a fost prima oară. Și el, și ceilalți sunt obișnuiți. Eu n-am fost obișnuit să vină acea reacție atât de devreme, mai mult a trebuit să mă gestionez eu decât să-l gestionez pe Chiri.

N-am știut până în timpul conferinței. Am stat, am zis, poate am fost influențat de febra meciului, de rezultat și am revăzut. Până la urmă, jocul s-a desprins din pasa lui Chiri, așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, așa a pasat înapoi și a ieșit faza penalty-ului.