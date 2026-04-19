Mirel Rădoi, deranjat că naşul său, Gigi Becali, i-a spus să nu mai joace Chiricheş: “Situaţie incomodă”

Antrenorul FCSB-ului, Mirel Rădoi (45 de ani), a vorbit la conferinţa de presă despre cazul Gigi Becali – Vlad Chiricheş. Becali i-a transmis lui Rădoi să nu mai joace Chiricheş, iar antrenorul a recunoscut în conferinţa de presă că se află într-o situaţie dificilă din acest punct de vedere.
Rădoi a reamintit că Vlad Chiricheş i-a pasat lui Florin Tănase la faza penalty-ului din care FCSB a deschis scorul cu Oţelul.
Mirel Rădoi, după ce Gigi Becali i-a transmis să nu mai joace cu Chiricheş: “A trebuit să mă gestionez”
Rădoi a spus clar că indiferent ce decizie va lua în acest caz, oricum hotărârea lui va crea discuţii.
“N-a fost foarte greu, pentru că nici n-am discutat cu Chiri mare lucru despre acest lucru, că n-a fost prima oară. Și el, și ceilalți sunt obișnuiți. Eu n-am fost obișnuit să vină acea reacție atât de devreme, mai mult a trebuit să mă gestionez eu decât să-l gestionez pe Chiri.
N-am știut până în timpul conferinței. Am stat, am zis, poate am fost influențat de febra meciului, de rezultat și am revăzut. Până la urmă, jocul s-a desprins din pasa lui Chiri, așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, așa a pasat înapoi și a ieșit faza penalty-ului.
Probabil acolo e ceva personal. Altfel nu văd de ce. Eu sunt pus în altă situație: dacă îl bagi faci contra patronului și așa probabil cineva va specifica, dacă nu-l bagi că se întâmplă ceva, să nu se antreneze bine, o să se spună că am făcut ca patronul și influențez ceilalți jucători. Singuri ne-am creat această situație incomodă”, a spus Mirel Rădoi la conferinţa de presă.
FCSB are un meci important cu Farul
Pe locul 2 în play-out înaintea meciului cu Farul, Rădoi a subliniat că duelul cu echipa constănţeană va fi dificil. Flavius Stoican va debuta pe banca Farului la meciul cu FCSB. Roş-albaştrii au 7 puncte peste Farul înaintea meciului direct.
“Suntem în fața unei partide foarte importante pentru ambele echipe. Posobil presiunea să fie mai mare de partea lor, au nevoie disperată de cele trei puncte. Cu 4 etape înainte de terminarea play-out-ului putem fi la 10 puncte de ei și cumva între noi și Botoșani se poate duce această luptă.
Ne așteaptă o partidă complicată, chiar dacă vechiul antrenor a schimbat patru sisteme de joc în ultimele patru echipe. Am încercat în această săptămână să ne îmbunătățim lucrurile noastre mai mult decât să ne uităm la adversar.
(n.r. Ați fi vrut ca această modificare de antrenor să nu se întâmple chiar înainte de meciul cu FCSB? Jucătorii când au un antrenor nou încearcă să impresioneze și se schimbă anumite lucruri poate) Ca să fiu sincer, da. Când se schimbă antrenorul, o echipă are numai de câștigat, pentru că atât jucătorii care au jucat sunt motivați în continuare să se antreneze la fel de bine, ca să arate antrenorului de ce jucau înainte. Cei care nu jucau au o motivație, pentru că vor să arate că era o greșeală ce se întâmpla înainte cu ei. E clar că la nivel de motivațe vor apărea cu ceva în plus, sper să nu fie atât de evidente și să nu fie mari probleme pentru noi”, a spus Rădoi, despre meci.
