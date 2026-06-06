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Promovare istorică în Liga 2 din România

Radu Constantin Publicat: 6 iunie 2026, 21:07

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Promovare istorică în Liga 2 din România
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SC Popești-Leordeni a promovat în Liga 2 pentru prima dată în istorie.

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Gruparea ilfoveană a reuşit să acceadă în eşalonul secund ca urmare a victoriei cu Unirea Alba Iulia, scor 2-0, din finala barajului de promovare.

Gruparea ilfoveană este a cincea echipă promovată din cel de-al treilea eșalon după SCM Rm. Vâlcea, Cetatea Suceava, CSL Ștefănești și Poli Timișoara.

Popești-Leordeni va juca pentru prima dată în istoria sa în cel de-al doilea eșalon al României. Pentru Unirea Alba Iulia, acesta este al doilea an în care ratează promovarea la baraj, în 2025 fiind învinsă de SCM Râmnicu-Vâlcea la penalty-uri.

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