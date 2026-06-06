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Gol anulat eronat la Louis Munteanu. “Tricolorii” au cerut şi penalty

Radu Constantin Publicat: 6 iunie 2026, 22:14

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Gol anulat eronat la Louis Munteanu. Tricolorii au cerut şi penalty
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În minutul 26, România a marcat prin Louis Munteanu, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Cum nu a existat analiză VAR, reuşita a rămas anulată.

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Louis Munteanu a scapat spre poartă şi a marcat cu un şut frumos sub bară.

Reluările au arată că reuşita fostului atacant de la CFR Cluj a fost una perfect regulamentară. Alf Olav Rossland este asistentul care a ridicat fanionul şi a anulat reuşita românului.

În repriza secundă, “tricolorii” au mai cerut şi un penalty, la un presupus henţ în careu. Reluările însă nu au fost concludente.

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