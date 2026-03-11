Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor la barajul cu Turcia - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor la barajul cu Turcia
Video

Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor la barajul cu Turcia

Publicat: 11 martie 2026, 21:22

Comentarii

Româncele din naţionala de fotbal transmit toate energiile pentru băieţii care sunt la două meciuri de Mondialul american. Fetele vor îmbrăca şi ele tricoul României în ziua barajului cu Turcia. Să fie cu noroc pentru Hagi şi Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu poftă mare de calificare, româncele din naţionala de fotbal vor face galerie de acasă pentru Man, Hagi şi Drăguşin în barajul cu Turcia.

“O să îi susţin până la capăt. O să mă îmbrac în tricoul naţionalei şi o să-i susţin”, a spus Ana Vlădulescu.

“O să le ţin pumnii şi le doresc multă baftă, să se califice”, a spus Cosmina Roşu.

“Să dea tot ce au mai bun, pentru că nu sunt doar 11 pe teren, ne au pe toţi în spate”, a transmis Antonia Bratu.

Reclamă
Reclamă

“Am mare încredere în ei, sunt sigură că toată România o să îi susţină. Au toată energia noastră”, a zis şi Ştefania Vătafu.

Fetele au făcut şi play-listul de calificare pentru România lui Mircea Lucescu.

Reporter: Ce melodie ai pune în autocarul băieților care merge spre stadionul din Istanbul pentru baraj?

Schimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expresSchimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres
Reclamă

Ştefania Vătafu: BUG MAFIA – “Cât poţi tu de tare”

Ana Vlădulescu: Aş pune ceva ca să le dea curaj şi încredere, “Din toată inima”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Observator
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Lux pe datorie la PMB: 60.000 de lei pentru căni personalizate, în pragul colapsului financiar. Suma uriașă alocată pentru paza unei parcări goale
Fanatik.ro
Lux pe datorie la PMB: 60.000 de lei pentru căni personalizate, în pragul colapsului financiar. Suma uriașă alocată pentru paza unei parcări goale
22:22
LIVE TEXTReal Madrid – Manchester City 1-0. Valverde, gol din pasa magnifică a lui Courtois. Barcola a deschis scorul în PSG – Chelsea
22:19
U BT Cluj, pentru a treia oară la rând în sferturile EuroCup! Victorie categorică la Podgorica
22:15
Mijlocaş “de Real Madrid sau de Manchester City”, înregistrat de Dinamo pentru play-off
21:26
VideoJurnal Antena Sport | Emoţii ca pe stadion
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Prind aripi pe circuit
21:17
VideoJurnal Antena Sport | Dansează şi pe circuit
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 4 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 5 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 6 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion