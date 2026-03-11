Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor la barajul cu Turcia - Antena Sport

Româncele din naţionala de fotbal transmit toate energiile pentru băieţii care sunt la două meciuri de Mondialul american. Fetele vor îmbrăca şi ele tricoul României în ziua barajului cu Turcia. Să fie cu noroc pentru Hagi şi Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu poftă mare de calificare, româncele din naţionala de fotbal vor face galerie de acasă pentru Man, Hagi şi Drăguşin în barajul cu Turcia.

“O să îi susţin până la capăt. O să mă îmbrac în tricoul naţionalei şi o să-i susţin”, a spus Ana Vlădulescu.

“O să le ţin pumnii şi le doresc multă baftă, să se califice”, a spus Cosmina Roşu.

“Să dea tot ce au mai bun, pentru că nu sunt doar 11 pe teren, ne au pe toţi în spate”, a transmis Antonia Bratu.