Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor la barajul cu Turcia - Antena Sport

Româncele din naţionala de fotbal transmit toate energiile pentru băieţii care sunt la două meciuri de Mondialul american. Fetele vor îmbrăca şi ele tricoul României în ziua barajului cu Turcia. Să fie cu noroc pentru Hagi şi Lucescu.
Cu poftă mare de calificare, româncele din naţionala de fotbal vor face galerie de acasă pentru Man, Hagi şi Drăguşin în barajul cu Turcia.
“O să îi susţin până la capăt. O să mă îmbrac în tricoul naţionalei şi o să-i susţin”, a spus Ana Vlădulescu.
“O să le ţin pumnii şi le doresc multă baftă, să se califice”, a spus Cosmina Roşu.
“Să dea tot ce au mai bun, pentru că nu sunt doar 11 pe teren, ne au pe toţi în spate”, a transmis Antonia Bratu.
“Am mare încredere în ei, sunt sigură că toată România o să îi susţină. Au toată energia noastră”, a zis şi Ştefania Vătafu.
Fetele au făcut şi play-listul de calificare pentru România lui Mircea Lucescu.
Reporter: Ce melodie ai pune în autocarul băieților care merge spre stadionul din Istanbul pentru baraj?
Ştefania Vătafu: BUG MAFIA – “Cât poţi tu de tare”
Ana Vlădulescu: Aş pune ceva ca să le dea curaj şi încredere, “Din toată inima”
- Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova
- Naţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor
- Fetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial
- Federația a prelungit până în 2030 parteneriatul cu principalul sponsor al celor 20 de naționale
- Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: “Ne e poftă tuturor de o calificare”