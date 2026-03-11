Motivul real pentru care Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB! Totul depinde de următoarele 3 luni - Antena Sport

Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB până la finalul sezonului şi multă lume s-a grăbit să îl critice pe antrenorul de 44 de ani pentru decizia luată de a lucra din nou cu naşul Gigi Becali. Totuşi, motivul real pentru care Rădoi a venit din nou la gruparea roş-albastră e unul clar.

Conform surselor Antena Sport, Mirel Rădoi are un vis pe care vrea să îl împlinească la FCSB, acela de a fi campion al României. Iar aceste trei luni rămase din acest sezon vor fi perioada de probă, în care antrenorul va putea vedea dacă Gigi Becali îi va lăsa mână liberă sau nu. Dacă nu se va întâmăpla asta, Rădoi va pleca sigur la finalul stagiunii.

Motivul real pentru care Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB

Începutul pare unul promiţător pentru fostul selecţioner, care a venit deja cu stafful său, astfel că la FCSB au apărut deja două plecări: preparatorul fizic Thomas Neubert şi antrenorul cu portarii Marius Popa au fost înlocuiţi cu oamenii de încredere ai lui Rădoi, Horațiu Baciu şi Robert Tufiși.

Rădoi are o relaţie excelentă şi cu Adrian Ilie, cel pe care Gigi Becali vrea să îl coopteze la FCSB. Mirel a stabilit deja cu finanţatorul că el va avea ultimul cuvânt de spus şi atunci când va veni forma de transferuri.

În cazul în care Gigi Becali îşi va respecta promisiunea de a nu interveni peste Rădoi când vine vorba de idei tactice sau schimbări, atunci tehnicianul va rămâne şi în sezonul viitor la FCSB, fiind sigur că va ajunge la un numitor comun şi la nivel salarial cu patronul. Asta în contextul în care Mirel i-a transmis deja omului cu banii că are o ofertă de 1.6 milioane de euro pe care o poate onora din vară.