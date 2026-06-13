Răzvan Burleanu a dat cărţile pe faţă: “Demiterea lui Mircea Lucescu ar fi fost cea mai mare greşeală”

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat sâmbătă, la Sports Talks din cadrul Sports Festival, că demiterea lui Mircea Lucescu în perioada în care s-a aflat că selecţionerul se confrunta cu probleme severe de sănătate ar fi fost o greşeală, dând asigurări că tehnicianul a lucrat la capacitate maximă până în ultima clipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În faţa întrebărilor legate de oportunitatea înlocuirii unui antrenor care trecea prin probleme grave de sănătate, Burleanu a respins ferm orice critică privind menţinerea tehnicianului în funcţie înainte de barajul cu Turcia, punând accentul pe devotamentul total al acestuia pentru tricolori şi demontând speculaţiile privind o eventuală demitere.

Ce spune Răzvan Burleanu despre demiterea lui Mircea Lucescu de la echipa naţională

“Tot ce pot să vă asigur este că domnul Lucescu a lucrat la cel mai înalt nivel până în ultima zi. Şi că domnul Lucescu şi-a dorit să revină la echipa naţională, şi-a dorit cu tot efortul, cu toată energia sa să ducă echipa naţională la Campionatul Mondial.

Prin urmare, orice altă perspectivă nu-şi găseşte locul. Probabil, dacă vă gândiţi că, dacă aţi fi fost în locul meu, l-aţi fi demis pe domnul Lucescu, vă asigur că ar fi fost cea mai mare greşeală pe care aţi fi făcut-o”, a declarat preşedintele FRF.

Burleanu a explicat că instituţia pe care o conduce a ales să protejeze cu intimitatea antrenorului şi a familiei sale, neavând acces la dosarul medical confidenţial. Mai mult, o a doua opinie medicală obţinută din străinătate în acea perioadă fusese una pozitivă şi favorabilă continuării activităţii, fapt ce a consolidat decizia federaţiei de a nu schimba nimic la nivelul băncii tehnice.