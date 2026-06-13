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Răzvan Burleanu a dat cărţile pe faţă: “Demiterea lui Mircea Lucescu ar fi fost cea mai mare greşeală”

Mihai Alecu Publicat: 13 iunie 2026, 16:50

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Răzvan Burleanu a dat cărţile pe faţă: Demiterea lui Mircea Lucescu ar fi fost cea mai mare greşeală

Răzvan Burleanu a vorbit despre perioada lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Foto: Sport Pictures

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Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat sâmbătă, la Sports Talks din cadrul Sports Festival, că demiterea lui Mircea Lucescu în perioada în care s-a aflat că selecţionerul se confrunta cu probleme severe de sănătate ar fi fost o greşeală, dând asigurări că tehnicianul a lucrat la capacitate maximă până în ultima clipă.

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În faţa întrebărilor legate de oportunitatea înlocuirii unui antrenor care trecea prin probleme grave de sănătate, Burleanu a respins ferm orice critică privind menţinerea tehnicianului în funcţie înainte de barajul cu Turcia, punând accentul pe devotamentul total al acestuia pentru tricolori şi demontând speculaţiile privind o eventuală demitere.

Ce spune Răzvan Burleanu despre demiterea lui Mircea Lucescu de la echipa naţională

“Tot ce pot să vă asigur este că domnul Lucescu a lucrat la cel mai înalt nivel până în ultima zi. Şi că domnul Lucescu şi-a dorit să revină la echipa naţională, şi-a dorit cu tot efortul, cu toată energia sa să ducă echipa naţională la Campionatul Mondial.

Prin urmare, orice altă perspectivă nu-şi găseşte locul. Probabil, dacă vă gândiţi că, dacă aţi fi fost în locul meu, l-aţi fi demis pe domnul Lucescu, vă asigur că ar fi fost cea mai mare greşeală pe care aţi fi făcut-o”, a declarat preşedintele FRF.

Burleanu a explicat că instituţia pe care o conduce a ales să protejeze cu intimitatea antrenorului şi a familiei sale, neavând acces la dosarul medical confidenţial. Mai mult, o a doua opinie medicală obţinută din străinătate în acea perioadă fusese una pozitivă şi favorabilă continuării activităţii, fapt ce a consolidat decizia federaţiei de a nu schimba nimic la nivelul băncii tehnice.

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Momente dramatice la Mogoşoaia, după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău

Preşedintele federaţiei a rememorat şi momentele de tensiune extremă de la baza din Mogoşoaia, când lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la ultimul său antrenament, chiar înaintea amicalului cu Slovacia, notează agerpres.

Burleanu a descris o atmosferă încărcată de dramatism, în care fotbaliştii au fost profund afectaţi când au văzut cum selecţionerul este scos de pe teren pe targă de către echipajele medicale. Cu toate acestea, în ciuda stării critice în care se afla, antrenorul a insistat în faţa medicilor că îşi doreşte să rămână în cantonament alături de echipă.

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