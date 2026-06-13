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Neluțu Varga, discurs plin de siguranță după amenda primită de echipa sa de la UEFA: „Să stea liniștiți. Nu va muri CFR”

Daniel Işvanca Publicat: 13 iunie 2026, 16:13

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Neluțu Varga, discurs plin de siguranță după amenda primită de echipa sa de la UEFA: Să stea liniștiți. Nu va muri CFR”

Neluţu Varga / AntenaSport

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CFR Cluj a primit o amendă în valoare de 200.000 de euro din partea UEFA, ba mai mult, ocupanta locului al treilea din Liga 1 a fost amenințată și cu excluderea din cupele europene.

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Problemele financiare îi dau mari bătăi de cap lui Neluțu Varga, însă finanțatorul ardelenilor a avut un mesaj pentru cei care îl contestă, dar și o promisiune pentru fani.

Neluțu Varga va achita amenda dictată de UEFA

CFR Cluj a fost sancționată de UEFA pentru restanțe financiare de lungă durată față de angajați, iar gruparea ardeleană riscă și o excludere din cupele europene, dacă situația nu se va remedia.

Neluțu Varga a făcut lumină în acest caz și a dezvăluit că problema este pe cale să fie rezolvată, iar viitorul clubului nu ar putea fi pus sub semnul întrebării.

„Eu nu știu despre așa ceva. Dacă, într-adevăr, există o amendă din partea UEFA, se va plăti, cu siguranță. Să stea liniștită toată lumea. Anul acesta a fost unul greu pentru mine, am fost mult plecat.

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Nu am stat lângă club. Vin acasă și rezolv toate problemele. Să stea toată lumea liniștită că nu va muri CFR. Veți vedea, nu moare nimeni”, a declarat Neluțu Varga, potrivit digisport.ro.

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