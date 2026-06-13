Neluțu Varga, discurs plin de siguranță după amenda primită de echipa sa de la UEFA: „Să stea liniștiți. Nu va muri CFR”

CFR Cluj a primit o amendă în valoare de 200.000 de euro din partea UEFA, ba mai mult, ocupanta locului al treilea din Liga 1 a fost amenințată și cu excluderea din cupele europene.
Problemele financiare îi dau mari bătăi de cap lui Neluțu Varga, însă finanțatorul ardelenilor a avut un mesaj pentru cei care îl contestă, dar și o promisiune pentru fani.
Neluțu Varga va achita amenda dictată de UEFA
CFR Cluj a fost sancționată de UEFA pentru restanțe financiare de lungă durată față de angajați, iar gruparea ardeleană riscă și o excludere din cupele europene, dacă situația nu se va remedia.
Neluțu Varga a făcut lumină în acest caz și a dezvăluit că problema este pe cale să fie rezolvată, iar viitorul clubului nu ar putea fi pus sub semnul întrebării.
„Eu nu știu despre așa ceva. Dacă, într-adevăr, există o amendă din partea UEFA, se va plăti, cu siguranță. Să stea liniștită toată lumea. Anul acesta a fost unul greu pentru mine, am fost mult plecat.
Nu am stat lângă club. Vin acasă și rezolv toate problemele. Să stea toată lumea liniștită că nu va muri CFR. Veți vedea, nu moare nimeni”, a declarat Neluțu Varga, potrivit digisport.ro.
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