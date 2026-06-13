Acord total pentru transferul lui Darius Olaru de la FCSB! Suma pentru care căpitanul pleacă de la roş-albaştri

Darius Olaru (28 de ani) se va transfera, în cele din urmă, de la FCSB! Roş-albaştrii au ajuns la un acord total cu formaţia belgiană Union Saint-Gilloise.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olaru mai avea contract cu FCSB până în vara lui 2028. El evolua la roş-albaştri de la începutul anului 2020, atunci când a fost adus de la Gaz Metan în schimbul sumei de 600.000 de euro.

Darius Olaru se transferă la Union Saint-Gilloise

Potrivit golazo.ro, Union Saint-Gilloise a fost de acord să plătească 3 milioane de euro, atât cât a cerut FCSB pentru a se realiza transferul, după ce belgienii oferiseră iniţial 2.3 milioane de euro. Darius Olaru e cotat la 4.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, cea mai ridicată cotă a lui fiind de 7.5 milioane de euro.

În sezonul trecut, Olaru a marcat 10 goluri şi a reuşit 7 assist-uri în cele 36 de meciuri în care a evoluat în campionat. A marcat 4 goluri şi a oferit un assist în cele 10 meciuri în care a evoluat în Europa League.

Olaru are 28 de meciuri pentru naţionala României, nereuşind niciun gol şi niciun assist sub tricolor.