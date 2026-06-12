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Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Unde ajunge fotbalistul debutat la națională de Gică Hagi și cât încasează ardelenii

Daniel Işvanca Publicat: 12 iunie 2026, 16:53

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Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Unde ajunge fotbalistul debutat la națională de Gică Hagi și cât încasează ardelenii

Matei Ilie / Sportpictures

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CFR Cluj se confruntă în continuare cu mari probleme financiare, echipa patronată de Neluțu Varga având chiar riscul de a fi exclusă din cupele europene, după ce a fost amendată de UEFA.

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Din acest motiv, formația din Gruia este nevoită să renunțe la mai mulți jucători importanți, unul dintre aceștia fiind Matei Ilie, debutat recent la echipa națională de Gică Hagi.

Matei Ilie, transfer în Turcia la Kasimpașa

Aflat în ultimul an de contract cu CFR Cluj, Matei Ilie pare pregătit de despărțirea de ardeleni. GSP anunță că internaționalul român în vârstă de 23 de ani a bătut palma cu turcii de la Kasimpașa.

Gruparea patronată de Neluțu Varga se confruntă cu probleme financiare de proporții, iar acest transfer a venit la momentul potrivit pentru ocupanta locului al treilea din Liga 1.

Sursa citată menționează că suma încasată de CFR Cluj este de 500.000 de euro: „E doar o chestiune de ore! Jucătorul e istorie pentru CFR Cluj. Va semna un contract în Turcia, cu Kasımpaşa”, a precizat un apropiat al clubului. Kasimpașa a încheiat sezonul precedent în Turcia pe locul al 13-lea, cu un total de 35 de puncte.

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