Motivul pentru care Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan! Cum se poate realiza transferul - Antena Sport

Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist Harkov, dar aceasta a fost refuzată de conducerea formaţiei din Ştefan cel Mare.

Clauza de reziliere a lui Cătălin Cîrjan este de 5 milioane de euro, iar Dinamo nu se mulţumeşte cu oferta trimisă de formaţia din Ucraina, aşteptând o ofertă mai mare.

Pe lângă cele 4 milioane de euro, Metalist Harkov a propus şi alte bonusuri de performanţă, dar şi 10% din profitul pe care formaţia din Ucraina l-ar face la vânzarea fostului fotbalist de la Arsenal.

Cele 4 milioane de euro ar fi urmat să fie plătite în patru tranşe egale, până la 1 august 2027, potrivit golazo.ro. În ceea ce priveşte bonusurile de performanţă, acestea nu ar fi depăşit 500.000 de euro, ceea ce înseamnă că suma totală ar fi fost de 4,5 milioane de euro, sub clauza de 5 milioane de euro pe care o are Cîrjan.

4 goluri şi 5 assist-uri are Cătălin Cîrjan în cele 21 de meciuri în care a evoluat în campionat, pentru Dinamo, în acest sezon. Cîrjan a avut un 2025 excelent, acesta fiind şi anul în care a debutat pentru echipa naţională a României.