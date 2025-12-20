"Ne-a dat peste cap" Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri - Antena Sport

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (50 de ani), a pus înfrângerea cu Oţelul şi pe seama accidentării lui Mario Tudose (20 de ani), pe care a fost nevoit să îl schimbe la pauză.
Intrată la cabine cu 0-0, FC Argeş a primit două goluri după pauză, Nuno Pedro deschizând scorul cu un şut superb, în minutul 50. Acelaşi Nuno Pedro i-a pasat lui Paulinho, la golul de 2-0 al acestuia, marcat în minutul 60. Piteştenii au punctat în finalul partidei, prin Sadriu, în minutul 87, dar a fost prea târziu pentru a pleca măcar cu un punct de la Galaţi.
Bogdan Andone, după Oţelul – FC Argeş 2-1: “Sunt supărat”. Ce a spus despre transferuri
„Am făcut un meci slab, Oțelul a jucat mai bine. Ne-au lipsit multe lucruri. Să vedem cum ne reunim. Sunt supărat, dezamăgit, încheiem anul cu o înfrângere într-un meci important. Sper să avem altă abordare la revenire, nici nu va fi o pregătire de iarnă, va fi readaptare la efort, pe 3 ne reunim și pe 16 jucăm.
Vom încerca să facem punctele pentru a intra în play-off. Am pregătit, știam ce avem de făcut, la pauză am recapitulat, dar accidentarea lui Tudose ne-a dat peste cap, am improvizat cu Sierra. Sunt greșeli pe care nu trebuia să le facem.
Petro a mai marcat din acea poziție, știam fiecare ce are de făcut, unde trebuie să se poziționeze. Golurile se marchează din greșeli. E mult de muncă. Trebuie să ne mulțumim cu locul 5, l-am câștigat prin muncă.
Am riscat pe final, ori 1-2 ori 1-3 tot aia era. S-a dus și Garutti în atac, și Sadriu, s-a riscat totul. Nu am egalat, nu am găsit opțiuni și soluții să ducem mingea în careu. Sper să tragem învățămintele necesare după acest eșec.
Nu cred că vor fi multe plecări. Ca oferte concrete, nu s-a primit nimic. Nu știu dacă e pentru Caio, Dani nu mi-a zis nimic. În funcție de plecări, vor mai fi sau nu veniri. Poate una, două veniri.
Eu sunt mulțumit de lotul pe care îl avem, mi-aș dori să rămân cu aceiași jucători, s-au cristalizat idei de joc, nu sunt adeptul de a face schimbări doar de dragul de a face schimbări”, a declarat Bogdan Andone pentru primasport.ro după Oţelul – FC Argeş 2-1.
Oţelul Galaţi – FC Argeş 2-1
Echipa Oţelul Galaţi a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia piteşteană FC Argeş, în etapa a 21-a din Liga 1.
Gălăţenii au fost aproape să deschidă scorul în minutul 23, la ocazia lui Andrezinho, iar în minutul 32 portarul Lazar a reţinut şutul lui Joao Paulo. Prima repriză s-a încheiat cu şutul lui Nuno Pedro, respins de goalkeeperul piteştenilor. După pauză gazdele au trimis în bară, în minutul 50, prin Pîrvu, pentru ca Nuno Pedro să deschidă scorul cinci minute mai târziu. Gălăţenii şi-au majorat avantajul în minutul 60, prin Paulinho, iar oaspeţii au redus din diferenţă în minutul 87, când Sadriu a trimis în plasă, cu capul, din apropiere. S-a terminat Oţelul – FC Argeş 2-1 şi gălăţenii sunt pe locul 6, cu 33 de puncte, în timp ce piteştenii au 34 de puncte, pe locul 5.
OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Joao Lameira, Joao Paulo – Bordun (D. Sandu 84), Pedro Nuno (Chira 89), Andrezinho – Paulinho (Patrick 84). ANTRENOR: Laszlo Balint
FC ARGEŞ: Lazar – Oancea, M. Tudose (Y. Pîrvu 46), Sadriu, Borţa (Brobbey Luckassen 77) – Rober Sierra, Seto (Garutti 67), Blagaic (Rădescu 68) – R. Moldoveanu, Ricardo Matos (Briceag 76), Bettaieb. ANTRENOR: Bogdan Andone
Cartonaşe galbene: Bordun 21, Conrado 39 / R. Moldoveanu 1, Ricardo Matos 45, Oancea 83, Sadriu 90+3
Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei
Arbitri VAR: Iulian Dima – Andrei Antonie
