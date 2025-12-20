"Ne-a dat peste cap" Reacţia lui Bogdan Andone după înfrângerea cu Oţelul! Anunţul făcut despre transferuri - Antena Sport

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (50 de ani), a pus înfrângerea cu Oţelul şi pe seama accidentării lui Mario Tudose (20 de ani), pe care a fost nevoit să îl schimbe la pauză.

Intrată la cabine cu 0-0, FC Argeş a primit două goluri după pauză, Nuno Pedro deschizând scorul cu un şut superb, în minutul 50. Acelaşi Nuno Pedro i-a pasat lui Paulinho, la golul de 2-0 al acestuia, marcat în minutul 60. Piteştenii au punctat în finalul partidei, prin Sadriu, în minutul 87, dar a fost prea târziu pentru a pleca măcar cu un punct de la Galaţi.

Bogdan Andone, după Oţelul – FC Argeş 2-1: “Sunt supărat”. Ce a spus despre transferuri

„Am făcut un meci slab, Oțelul a jucat mai bine. Ne-au lipsit multe lucruri. Să vedem cum ne reunim. Sunt supărat, dezamăgit, încheiem anul cu o înfrângere într-un meci important. Sper să avem altă abordare la revenire, nici nu va fi o pregătire de iarnă, va fi readaptare la efort, pe 3 ne reunim și pe 16 jucăm.

Vom încerca să facem punctele pentru a intra în play-off. Am pregătit, știam ce avem de făcut, la pauză am recapitulat, dar accidentarea lui Tudose ne-a dat peste cap, am improvizat cu Sierra. Sunt greșeli pe care nu trebuia să le facem.

Petro a mai marcat din acea poziție, știam fiecare ce are de făcut, unde trebuie să se poziționeze. Golurile se marchează din greșeli. E mult de muncă. Trebuie să ne mulțumim cu locul 5, l-am câștigat prin muncă.