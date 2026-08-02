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Protestul anunţat de Peluza Nord, înainte de FCSB – Farul. Reacţie dură după eliminarea din Europa: „A pus capac”

Viviana Moraru Publicat: 2 august 2026, 18:53

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Protestul anunţat de Peluza Nord, înainte de FCSB – Farul. Reacţie dură după eliminarea din Europa: „A pus capac

Gheorghe Mustață, în Peluza Nord, la un meci al FCSB-ului/ SportPictures

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Peluza Nord va protesta la meciul dintre FCSB şi Farul. Cele două se vor duela în etapa a treia a Ligii 1, pe arena Arcul de Triumf. Duelul se va disputa luni, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe as.ro.

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Fanii au decis să reacţioneze dur, după umilinţa din Conference League. FCSB a fost eliminată în turul doi de FK Auda, după un ruşinos 3-7, la general.

Protestul anunţat de Peluza Nord, înainte de FCSB – Farul

Ca urmare, fanii au decis să lase peluza goală la duelul cu Farul, notează fanatik.ro. Aceştia vor afişa un banner cu un mesaj direct către jucători, fiind nemulţumiţi de atitudinea avută de elevii lui Marius Baciu în „dubla” cu FK Auda.

Gheorghe Mustaţă a oferit o reacţie fermă şi le-a dat un ultimatum jucătorilor de la FCSB. Liderul Peluzei Nord a transmis că fanii sunt furioşi şi vor să vadă o reacţie din partea jucătorilor roş-albaştri la duelul cu Farul.

„Trebuia să reacționăm. Nu se mai putea continua să fim îngăduitori după toate cele întâmplate. Lumea este foarte supărată, furioasă chiar. Am fost alături de ei mereu. Am fost alături când au avut acea serie lungă de eșecuri. Am fost alături de ei când au retrogradat în play-out, dar rușinea din Letonia a pus capac.

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Trebuie să înțeleagă supărarea suporterilor care le-au fost mereu alături. Să se trezească, altfel vor rămâne singuri. Noi am cerut atitudine și concentrare. Nu se poate să radă lumea de noi în halul ăsta din cauză că ei nu au atitudine”, a declarat Gheorghe Mustaţă, conform sursei citate anterior.

În primele două runde de Liga 1, FCSB a obţinut victorii fără emoţii, învingându-le cu 2-0 pe FC Argeş şi pe Csikszereda.

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