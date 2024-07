Neil Lennon o schimbă din temelii pe Rapid, în noul sezon! Anunţul făcut înaintea meciului cu UTA: "Acesta e planul!" - Antena Sport

Rapid şi-a prezentat noile transferuri! Cristi Manea, mesaj de luptă

Rapid şi-a prezentat noile transferuri, pentru sezonul viitor. Cristi Manea, unul dintre jucătorii care au semnat cu giuleştenii, în această vară, a transmis un mesaj ferm şi a declarat că echipa de sub Grant are şanse mari să cucerească titlul.

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici şi că voi juca în acelaşi tricou vişiniu. Am spus de multe ori că îmi place să văd suporteri mulţi în tribună şi aici i-am găsit. Antrenorul are o mentalitate diferită şi cred eu că ne va ajuta foarte mult. Sunt impresionat de ce am găsit la Rapid, am cunoscut nişte oameni extraordinari, nu credeam că în România voi mai găsi aşa ceva. Iar despre suporteri nici nu mai are sens să vorbesc, o demonstrează ei la fiecare meci.

Avem jucători cu o calitate foarte mare şi consider că dacă vom sta bine în teren şi vom trage toţi în aceeaşi direcţie avem o şansă foarte mare să câştigăm titlul. Asta din experienţa mea. Pentru că da, cam pe unde am fost, am câştigat câte un trofeu sau mai multe”, a spus fundaşul.

Rapid a realizat până acum cinci transferuri: mijlocaşul sârb Luka Gojkovic, mijlocaşul slovac Jakub Hromada, fundaşul Cristian Manea, atacantul slovac Timotej Jambor şi fundaşul slovac Filip Blazek. De asemenea, au revenit după împrumuturile la UTA jucătorii Claudiu Micovschi şi Rareş Pop.