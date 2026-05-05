Neluțu Varga face „revoluție” la CFR Cluj. Măsurile radicale anunțate: „Tăiem în carne vie”

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 17:04

Neluţu Varga, în timpul unui meci - Hepta

Neluțu Varga a anunțat că va face o adevărată „revoluție” la CFR Cluj. În ziua în care și Bogdan Mara și-a anunțat plecarea din cadrul clubului, patronul clujenilor a dezvăluit ce se va întâmpla la formația sa, din sezonul viitor.

Concret, Neluțu Varga a transmis că cei din conducerea clubului, anume Iuliu Mureșan (președinte), Marian Copilu (care se pregătește se revină), Ricardo Cadu (directorul sportiv) și Ciprian Deac se vor ocupa de transferuri. Patronul clujenilor a luat măsuri la echipă și a transmis că mutările se vor realiza cu mult mai mare atenție.

Varga a declarat că se va implica în transferuri doar în ceea ce privește partea financiară, dorind să nu mai plătească sume uriașe pentru jucători care nu confirmă. Acesta a subliniat că nu-și mai dorește scandaluri în cadrul clubului și și-a explicat motivele pentru care a ales să-l readucă pe Marian Copilu.

În primul rând, nu se pune problema ca Iuliu Mureșan să plece. Vreau să rămână. Și o să vină Marian Copilu. Dar nu văd unde e problema și de ce se sperie lumea? Într-adevăr, a plecat după acel scandal, dar acolo a trebuit să iau o decizie. Și am renunțat la cel despre care credeam că e de vină. Dar apoi am aflat mai multe lucruri.

Nu vreau să fim un club de scandal, în care toată lumea dădea vina pe Nelu Varga. Doar eu plăteam când nu era bine. Și nu doar la capitolul imagine, ci și financiar. Am dat o grămadă de bani. Foștii mari conducători mi-au adus 20 de jucători, dintre care doar unul a fost bun. Și le-am dat o grămadă de bani, și când au venit, și când au plecat. Dar gata! Se schimbă totul. Tăiem în carne vie! Nu vreau să mai fim oaia neagră, să nu mai fie scandaluri.

Și eu mă voi implica la transferuri, bineînțeles, doar la partea financiară. Cei patru vor căuta jucători și îi vor alege pe sprânceană, nu cum se făcea înainte, doar vizionând două casete. Apoi antrenorul își dă acordul, iar eu îmi voi da acordul în ceea ce privește finanțele. Facem echipă de titlu! Vreau să refacem conducerea care a adus cinci titluri.

Am vrut să fac mai multe schimbări, în bine. Am văzut ce se întâmplă și nu am fost mulțumit. Dar, de acum înainte, sunt sigur că va fi foarte bine. Vom face o treabă foarte bună. Aducem jucători de mare valoare și ne batem iar pentru trofee. Nu mai avem probleme financiare, am scăpat de gașca de cheltuitori și am redresat clubul. Mergem doar înainte de acum. Și vom fi tot mai puternici”, a declarat Neluțu Varga, conform gsp.ro.

