Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu, înlocuitorul lui Costel Gâlcă la Rapid! Ce salariu i-a oferit Dan Șucu

Daniel Pancu, înlocuitorul lui Costel Gâlcă la Rapid! Ce salariu i-a oferit Dan Șucu

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 16:34

Comentarii
Daniel Pancu, înlocuitorul lui Costel Gâlcă la Rapid! Ce salariu i-a oferit Dan Șucu

Daniel Pancu, după un meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dan Șucu i-a găsit înlocuitor lui Costel Gâlcă (54 de ani) la Rapid. Acționarul majoritar al giuleștenilor ar fi ajuns deja la un acord cu Daniel Pancu (48 de ani), actualul antrenor de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a învins-o pe Rapid, în ultima etapă. CFR Cluj s-a impus în Giulești cu scorul de 2-1, în etapa a șaptea a play-off-ului.

Dan Șucu i-a găsit înlocuitor lui Costel Gâlcă la Rapid: Daniel Pancu

Ținând cont că Rapid nu a mai învins pe nimeni în play-off de șase etape, Costel Gâlcă e ca și plecat de la echipă. El urmează să se despartă de giuleșteni la finalul sezonului.

La o zi după eșecul cu CFR Cluj, oficialii de la Rapid s-au întâlnit cu Daniel Pancu pentru negocieri, notează digisport.ro. Cele două părți au ajuns la un acord de principiu, urmând ca antrenorul să revină în Giulești din vară.

Conform fanatik.ro, Daniel Pancu va încasa lunar 35.000 de euro la Rapid, sumă din care își va plăti și staff-ul. Antrenorul va semna cu giuleștenii un contract valabil pe două sezoane și va avea ca obiectiv principal, în prima stagiune, calificarea în cupele europene.

Reclamă
Reclamă

La Rapid, Daniel Pancu va colabora din nou cu Marius Bilașco. Acesta va fi noul director sportiv al giuleștenilor, după despărțirea de CFR Cluj, din acest sezon. De asemenea, și Bogdan Mara, recent plecat de la formația clujeană, ar putea ajunge în Giulești din sezonul viitor.

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR Cluj la începutul lunii noiembrie 2025, reușind să califice echipa în play-off, după un start de sezon dezastruos. Clujenii au intrat chiar în cursa pentru titlu, după victoria cu Rapid, din ultima etapă.

Daniel Pancu mai are contract cu CFR Cluj până în vară. În ciuda propunerii venite din partea lui Neluțu Varga, antrenorul a refuzat prelungirea înțelegerii, astfel că e așteptat să semneze cu Rapid, la finalul sezonului.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă
  • Daniel Pancu a mai pregătit-o pe Rapid în perioada octombrie 2018 – martie 2020
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
18:22

Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, ce pleacă la Rapid!
18:19

Anunțul făcut astăzi de catalani: ce se întâmplă cu Lamine Yamal, cu 37 de zile înainte de Mondial
18:12

„Să fie bărbat și să-mi spună în față”. Neluțu Varga, reacție fermă despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid
18:03

Ultima decizie luată de FIFA în privința participării Iranului la Campionatul Mondial
17:50

Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: „Merităm să fim plătite mai bine”
17:49

A confirmat venirea lui Daniel Pancu la Rapid: “Da, e adevărat, a ales cu inima”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”