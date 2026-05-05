Daniel Pancu, înlocuitorul lui Costel Gâlcă la Rapid! Ce salariu i-a oferit Dan Șucu

Dan Șucu i-a găsit înlocuitor lui Costel Gâlcă (54 de ani) la Rapid. Acționarul majoritar al giuleștenilor ar fi ajuns deja la un acord cu Daniel Pancu (48 de ani), actualul antrenor de la CFR Cluj.

Daniel Pancu a învins-o pe Rapid, în ultima etapă. CFR Cluj s-a impus în Giulești cu scorul de 2-1, în etapa a șaptea a play-off-ului.

Ținând cont că Rapid nu a mai învins pe nimeni în play-off de șase etape, Costel Gâlcă e ca și plecat de la echipă. El urmează să se despartă de giuleșteni la finalul sezonului.

La o zi după eșecul cu CFR Cluj, oficialii de la Rapid s-au întâlnit cu Daniel Pancu pentru negocieri, notează digisport.ro. Cele două părți au ajuns la un acord de principiu, urmând ca antrenorul să revină în Giulești din vară.

Conform fanatik.ro, Daniel Pancu va încasa lunar 35.000 de euro la Rapid, sumă din care își va plăti și staff-ul. Antrenorul va semna cu giuleștenii un contract valabil pe două sezoane și va avea ca obiectiv principal, în prima stagiune, calificarea în cupele europene.