Neymar face orice pentru a ajunge la Cupa Mondială 2026! Dezvăluirea făcută de Casemiro

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 16:02

Neymar, în timpul unui antrenament / Profimedia

Neymar mai are puţin timp la dispoziţie pentru a-l convinge pe Carlo Ancelotti să facă parte din lotul Braziliei la Cupa Mondială 2026. Pe 18 mai, fostul antrenor al lui Real Madrid va anunţa lotul final cu care va merge la turneul organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

În ultimii ani, Neymar a avut mari probleme cu accidentările şi a ratat convocările la echipa naţională. Carlo Ancelotti a fost foarte clar şi a anunţat că nu îl scoate din calcul pe fostul star de la Barcelona şi PSG pentru o convocare vara aceasta, chiar dacă pare greu de crezut că poate prinde un loc în primul 11.

Neymar vrea cu orice preţ la World Cup 2026: “Dacă îi propune asta Ancelotti, va veni”

Casemiro, unul dintre veteranii Braziliei, a vorbit despre situaţia lui Neymar şi a dezvăluit că actualul jucător de la Santos nu simte nevoia să fie actorul principal la acest turneu final. Mijlocaşul lui Manchester United e convins că Neymar va accepta fără probleme să fie rezervă, atâta timp cât va fi convocat de Carlo Ancelotti.

“În opinia mea, Neymar nu a avut niciodată astfel de probleme (n.r. să fie actor principal). El are vârsta şi experienţa de a fi unul dintre căpitanii Braziliei. El a vrut mereu să se simtă bine pe teren, să se distreze. Niciodată nu a vrut să fie un dur. A fost mereu un tip care a vrut să se distreze.

Dacă vorbeşti cu el despre dorinţa de a juca la World Cup şi îi propui, dacă îi propune Ancelotti să stea pe bancă, cred că va dori să vină la naţională. Apoi va demonstra pe teren şi la antrenamente”, a declarat Casemiro, potrivit ESPN.

