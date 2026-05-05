Home | Fotbal | Serie A | Criticii lui Chivu îşi pun cenuşă în cap: „L-am subestimat! S-a exagerat de la început cu el”

Criticii lui Chivu îşi pun cenuşă în cap: „L-am subestimat! S-a exagerat de la început cu el”

Sebastian Ujica Publicat: 5 mai 2026, 16:34

Comentarii
Criticii lui Chivu îşi pun cenuşă în cap: L-am subestimat! S-a exagerat de la început cu el”

Cristian Chivu este primul antrenor român campion în Serie A / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu a câștigat titlu cu Inter Milano în acest sezon, al 21-lea din istoria clubului. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter nu mai poate fi ajunsă de rivalele Napoli și Milan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter poate face chiar dubla: pe 13 mai joacă în finala Coppa Italia. Însă deja a reușit să convingă presa din Italia de valoarea sa.

Chivu și-a cucerit criticii

Jurnalistul Sandro Sabatini, unul dintre cei mai cunoscuţi analişti sportivi din Italia, aflat în prezent la SportMediaset, a admis că a greșit pe parcursul acestui sezon când l-a criticat pe Cristi Chivu.

„A spune că Inter Milan a câștigat doar pentru că celelalte echipe au fost mai slabe înseamnă să minimalizezi acest Scudetto. Echipa a crescut treptat pe parcursul campionatului. Cristian Chivu? Noi, jurnaliștii, avem tendința să punem etichete: când Andrea Pirlo a ajuns la Juventus FC fără experiență pe bancă, toată lumea îl numea <<Maestrul Pirlo>>. În cazul lui Chivu, poate s-a exagerat încă de la început eticheta de <<lipsit de experienţă>>.

Cred că i-am subestimat atât calitățile umane, cât și pe cele profesionale. Vestiarul? Declarațiile lui Federico Dimarco despre minutele jucate au fost o săgeată subtilă către Simone Inzaghi, iar, sincer, nici ca lider nu a dat foarte bine formularea lui Lautaro Martínez despre <<aerul nou>>. Existase senzația că unii erau tratați diferit față de alții.

Reclamă
Reclamă

Chivu are ceva special la nivel de personalitate. Să nu uităm, la 20 de ani era deja căpitan la AFC Ajax. Omul-cheie al titlului? Eu îl aleg pe Manuel Akanji, un jucător de clasă mondială” a spus Sandro Sabatini.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
18:22

Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, ce pleacă la Rapid!
18:19

Anunțul făcut astăzi de catalani: ce se întâmplă cu Lamine Yamal, cu 37 de zile înainte de Mondial
18:12

„Să fie bărbat și să-mi spună în față”. Neluțu Varga, reacție fermă despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid
18:03

Ultima decizie luată de FIFA în privința participării Iranului la Campionatul Mondial
17:50

Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: „Merităm să fim plătite mai bine”
17:49

A confirmat venirea lui Daniel Pancu la Rapid: “Da, e adevărat, a ales cu inima”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”