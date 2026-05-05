Criticii lui Chivu îşi pun cenuşă în cap: „L-am subestimat! S-a exagerat de la început cu el”

Cristi Chivu a câștigat titlu cu Inter Milano în acest sezon, al 21-lea din istoria clubului. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter nu mai poate fi ajunsă de rivalele Napoli și Milan.
Inter poate face chiar dubla: pe 13 mai joacă în finala Coppa Italia. Însă deja a reușit să convingă presa din Italia de valoarea sa.
Chivu și-a cucerit criticii
Jurnalistul Sandro Sabatini, unul dintre cei mai cunoscuţi analişti sportivi din Italia, aflat în prezent la SportMediaset, a admis că a greșit pe parcursul acestui sezon când l-a criticat pe Cristi Chivu.
„A spune că Inter Milan a câștigat doar pentru că celelalte echipe au fost mai slabe înseamnă să minimalizezi acest Scudetto. Echipa a crescut treptat pe parcursul campionatului. Cristian Chivu? Noi, jurnaliștii, avem tendința să punem etichete: când Andrea Pirlo a ajuns la Juventus FC fără experiență pe bancă, toată lumea îl numea <<Maestrul Pirlo>>. În cazul lui Chivu, poate s-a exagerat încă de la început eticheta de <<lipsit de experienţă>>.
Cred că i-am subestimat atât calitățile umane, cât și pe cele profesionale. Vestiarul? Declarațiile lui Federico Dimarco despre minutele jucate au fost o săgeată subtilă către Simone Inzaghi, iar, sincer, nici ca lider nu a dat foarte bine formularea lui Lautaro Martínez despre <<aerul nou>>. Existase senzația că unii erau tratați diferit față de alții.
Chivu are ceva special la nivel de personalitate. Să nu uităm, la 20 de ani era deja căpitan la AFC Ajax. Omul-cheie al titlului? Eu îl aleg pe Manuel Akanji, un jucător de clasă mondială” a spus Sandro Sabatini.
