Răspunsul lui Mbappe, după ce presa a scris că a enervat pe toată lumea la Real Madrid: „Se exagerează mult”

Sebastian Ujica Publicat: 5 mai 2026, 17:00

Kylian Mbappe, în timpul amicalului cu Brazilia - Getty Images

Reprezentanții lui Kylian Mbappe au emis un comunicat oficial marți, după o săptămână cu cântec pentru jucătorul francez. Mbappe a fost surprins în Italia când ar fi trebuit să se recupereze după accidentarea suferită la meciul cu Betis. Mai mult, Mbappe a aterizat în Sardinia chiar la ora la care colegii săi evoluau contra lui Espanyol.

Presa a scris ulterior că relația dintre Mbappe și oficialii clubului, dar și între superstarul francez și colegii săi de echipă este mai proastă ca oricând.

Mbappe, pe teren la El Clasico?

În comunicatul oficial venit din tabăra lui Mbappe, este specificat că „recuperarea jucătorului este atent stabilită de către club” și că „anumite critici au pornit de la niște interpretări exagerate care nu reflectă realitatea determinării zilnice pe care o are Kylian față de club”.

Deși Mbappe primise câteva zile libere de la club, faptul că aventura lui a ajuns în presă a provocat supărarea șefilor de la Real. Însă echipa lui Mbappe subliniază că acesta continuă să muncească pentru a se recupera la timp pentru El Clasico, duelul cu Barcelona care va avea loc pe 10 mai.

Astfel, Mbappe a mers la baza de antrenament de la Valdebebas astăzi alături de un fizioterapeut și un alt specialist, deși restul colegilor aveau zi liberă. La fel, săptămâna trecută Mbappe a mers la Vadebebas pentru recuperare în ziua liberă.

În ceea ce privește prezența lui Mbappe pe teren la meciul dintre Barcelona și Real Madrid, ziua de miercuri va fi decisivă. Atunci, francezul va efectua un RMN care să determine dacă poate să fie folosit de Arbeloa.

 

