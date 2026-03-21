Neluţu Varga, în extaz! Ce le-a promis jucătorilor săi după victoria cu Rapid: “Îmi fac datoria”

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, s-a arătat foarte încântat de victoria la limită, 1-0, a echipei sale, pe teren propriu, cu Rapid. Patronul echipei din Gruia a anunţat o primă pentru fotbaliştii săi.
CFR s-a apropiat, în urma acestei victorii, la un punct de locul 2, ocupat încă de Rapid şi la 3 puncte de liderul Universitatea Craiova.
Neluţu Varga: “Sunt foarte fericit. O să-mi fac datoria faţă de băieţi”
„Sunt foarte fericit. Am avut ceva emoții, că doar jucam cu un adversar foarte puternic, dar băieții și-au arătat din nou valoarea și caracterul.
Au jucat cum îmi place, cu suflet și caracter. Îi felicit de aici de departe, sunt alături de ei. Mă bucur că își fac datoria și o să mi-o fac și eu alături de ei”, a declarat Neluţu Varga pentru gsp.ro.
CFR Cluj – Rapid 1-0
CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.
Prima repriză a meciului din Gruia a fost animată, iar primul care a ratat a fost Korenica, şut de la marginea careului, în minutul 16, scos de Aioani în corner. La faza care a urmat, s-a executat lovitura de colţ, mingea a ajuns în cele din urmă la Muhar, iar acesta a lovit transversala cu un şut din careul mic.
Bucureştenii au replicat prin ocazia lui Onea, şut scos de sub bară de Popa, în minutul 22, pentru ca minutul 28 să aducă o ratare uluitoare. Cordea a trimis în bara din dreapta portarului Aioani, mingea a deviat la Alibek Aliev şi acesta, din şase metri, a şutat în bara transversală, iar prima repriză s-a terminat fără gol marcat. Korenica le-a dat emoţii giuleştenilor, şutând peste bară, din careu, în minutul 50, dar kosovarul s-a revanşat în minutul 77.
Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu. Acesta a rămas şi rezultatul final al derby-ului de la Cluj.
Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.
