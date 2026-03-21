Neluţu Varga, în extaz! Ce le-a promis jucătorilor săi după victoria cu Rapid: “Îmi fac datoria”

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, s-a arătat foarte încântat de victoria la limită, 1-0, a echipei sale, pe teren propriu, cu Rapid. Patronul echipei din Gruia a anunţat o primă pentru fotbaliştii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR s-a apropiat, în urma acestei victorii, la un punct de locul 2, ocupat încă de Rapid şi la 3 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Neluţu Varga: "Sunt foarte fericit. O să-mi fac datoria faţă de băieţi"

„Sunt foarte fericit. Am avut ceva emoții, că doar jucam cu un adversar foarte puternic, dar băieții și-au arătat din nou valoarea și caracterul.

Au jucat cum îmi place, cu suflet și caracter. Îi felicit de aici de departe, sunt alături de ei. Mă bucur că își fac datoria și o să mi-o fac și eu alături de ei”, a declarat Neluţu Varga pentru gsp.ro.

CFR Cluj – Rapid 1-0

CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.