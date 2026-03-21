Home | Fotbal | Liga 1 | Neluţu Varga, în extaz! Ce le-a promis jucătorilor săi după victoria cu Rapid: “Îmi fac datoria”

Neluţu Varga, în extaz! Ce le-a promis jucătorilor săi după victoria cu Rapid: “Îmi fac datoria”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 8:12

Neluţu Varga, în extaz! Ce le-a promis jucătorilor săi după victoria cu Rapid: Îmi fac datoria

Neluţu Varga, la un meci / Hepta

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, s-a arătat foarte încântat de victoria la limită, 1-0, a echipei sale, pe teren propriu, cu Rapid. Patronul echipei din Gruia a anunţat o primă pentru fotbaliştii săi.

CFR s-a apropiat, în urma acestei victorii, la un punct de locul 2, ocupat încă de Rapid şi la 3 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Neluţu Varga: “Sunt foarte fericit. O să-mi fac datoria faţă de băieţi”

Sunt foarte fericit. Am avut ceva emoții, că doar jucam cu un adversar foarte puternic, dar băieții și-au arătat din nou valoarea și caracterul.

Au jucat cum îmi place, cu suflet și caracter. Îi felicit de aici de departe, sunt alături de ei. Mă bucur că își fac datoria și o să mi-o fac și eu alături de ei”, a declarat Neluţu Varga pentru gsp.ro.

CFR Cluj – Rapid 1-0

CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.

Prima repriză a meciului din Gruia a fost animată, iar primul care a ratat a fost Korenica, şut de la marginea careului, în minutul 16, scos de Aioani în corner. La faza care a urmat, s-a executat lovitura de colţ, mingea a ajuns în cele din urmă la Muhar, iar acesta a lovit transversala cu un şut din careul mic.

Bucureştenii au replicat prin ocazia lui Onea, şut scos de sub bară de Popa, în minutul 22, pentru ca minutul 28 să aducă o ratare uluitoare. Cordea a trimis în bara din dreapta portarului Aioani, mingea a deviat la Alibek Aliev şi acesta, din şase metri, a şutat în bara transversală, iar prima repriză s-a terminat fără gol marcat. Korenica le-a dat emoţii giuleştenilor, şutând peste bară, din careu, în minutul 50, dar kosovarul s-a revanşat în minutul 77.

Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu. Acesta a rămas şi rezultatul final al derby-ului de la Cluj.

Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Se caută 20.000 de angajați pe litoral. Cu cât sunt plătite cameristele, recepționerele și chelnerii
Se caută 20.000 de angajați pe litoral. Cu cât sunt plătite cameristele, recepționerele și chelnerii
Mitică Dragomir a dezvăluit cum a jucat fotbal cu Viktor Orban: „Ne-a driblat de ne-a rupt”. Exclusiv
Mitică Dragomir a dezvăluit cum a jucat fotbal cu Viktor Orban: „Ne-a driblat de ne-a rupt”. Exclusiv
Daniel Pancu, categoric după CFR Cluj – Rapid 1-0: „Mă gândesc doar la primul loc”
Iuliu Mureșan jubilează după CFR Cluj – Rapid 1-0. În ce context se va gândi la câștigarea titlului
Costel Gâlcă, sincer după CFR Cluj – Rapid 1-0: „N-am arătat bine din punct de vedere al inteligenței”
Alexandru Dobre, semnal de alarmă după CFR Cluj – Rapid 1-0: „Asta trebuie să facem”
Reacţia lui Petrila după ce Rapid a fost învinsă de fosta lui echipă! Ce a spus de convocarea la naţională
VIDEOEstrela Amadora – Casa Pia 4-0. Echipa lui Ianis Stoica, show total! Românul a scos un penalty
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 5 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 6 S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav