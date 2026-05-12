Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu! Finanțatorul CFR-ului nu a mai rezistat: „Să-și cumpere club! A sărit calul”

Neluțu Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu! Finanțatorul CFR-ului nu a mai rezistat: „Să-și cumpere club! A sărit calul”

Daniel Işvanca Publicat: 12 mai 2026, 18:47

Comentarii
Neluțu Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu! Finanțatorul CFR-ului nu a mai rezistat: Să-și cumpere club! A sărit calul”

Daniel Pancu și Neluțu Varga / Colaj Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Situația de la CFR Cluj a devenit din ce în ce mai tensionată, asta după ultimele declarații făcute de Daniel Pancu. Actualul antrenor al ardelenilor a dat de înțeles că nu va continua în Gruia, ba chiar a taxat conducerea pentru lipsa infrastructurii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neluțu Varga a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor, ba mai mult, a avut și un discurs dur la adresa lui „Pancone”, care a dus echipa în play-off după un parcurs remarcabil.

Neluțu Varga: „Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj”

Neluțu Varga a fost deranjat puternic de declarațiile făcute de Daniel Pancu în ultima vreme, motiv pentru care a lansat un atac la adresa actualului tehnician al grupării din play-off.

Finanțatorul clubului din Gruia i-a transmis antrenorului să achite clauza de reziliere și este liber să plece, pentru a da curs ofertei de la Rapid, așa cum s-a tot zvonit.

„Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro, să o plătească, dar mai important este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta!

Reclamă
Reclamă

Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile. Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj, n-a condus până acum un club. Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat Champions League la CFR Cluj”, a declarat Neluțu Varga, potrivit prosport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un urs este fugărit cu lopata de un localnic din Vâlcea. Avertismentul autorităţilor
Observator
Momentul în care un urs este fugărit cu lopata de un localnic din Vâlcea. Avertismentul autorităţilor
Primele previziuni meteorologice pentru vară. Ce fenomene sunt așteptate în România după primele coduri de furtuni severe: „Determină situații de blocaj”
Fanatik.ro
Primele previziuni meteorologice pentru vară. Ce fenomene sunt așteptate în România după primele coduri de furtuni severe: „Determină situații de blocaj”
19:42

Florentino Perez, decizie radicală anunțată prin conferință de presă: „Muncesc ca un animal pentru Real Madrid”
18:55

L’Equipe o aplaudă pe Sorana Cîrstea! Nimeni nu a mai reuşit asta de la Martina Navratilova
18:28

Jannik Sinner a egalat recordul uriaş al lui Novak Djokovic şi e în sferturi, la Roma
18:27

FotoCel mai mic stadion de la World Cup 2026 e la Toronto! Lionel Messi a stabilit recordul de asistenţă
18:20

Surpriză uriașă! Neluțu Varga, nume neașteptat pentru înlocuirea lui Daniel Pancu
18:01

Leo Messi și „Fenomenul” Ronaldo, în echipe diferite! Clipul demențial apărut înainte de Mondial
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”