Neluțu Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu! Finanțatorul CFR-ului nu a mai rezistat: „Să-și cumpere club! A sărit calul”

Situația de la CFR Cluj a devenit din ce în ce mai tensionată, asta după ultimele declarații făcute de Daniel Pancu. Actualul antrenor al ardelenilor a dat de înțeles că nu va continua în Gruia, ba chiar a taxat conducerea pentru lipsa infrastructurii.

Neluțu Varga a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor, ba mai mult, a avut și un discurs dur la adresa lui „Pancone”, care a dus echipa în play-off după un parcurs remarcabil.

Neluțu Varga: „Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj”

Neluțu Varga a fost deranjat puternic de declarațiile făcute de Daniel Pancu în ultima vreme, motiv pentru care a lansat un atac la adresa actualului tehnician al grupării din play-off.

Finanțatorul clubului din Gruia i-a transmis antrenorului să achite clauza de reziliere și este liber să plece, pentru a da curs ofertei de la Rapid, așa cum s-a tot zvonit.

„Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro, să o plătească, dar mai important este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta!