Surpriză uriașă! Neluțu Varga, nume neașteptat pentru înlocuirea lui Daniel Pancu

Înlocuirea lui Daniel Pancu pare să fie principala prioritate a lui Neluțu Varga la CFR Cluj, mai ales că tehnicianul a dat de înțeles că nu va continua și din vară pe banca ardelenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

S-a vorbit mult despre varianta revenirii lui Edi Iordănescu, însă, finanțatorul clubului din Gruia mai are pe listă două variante la fel de neașteptate.

Dan Petrescu și Toni Conceicao, variantele de rezervă pentru Neluțu Varga

CFR Cluj așteaptă un răspuns de la Edi Iordănescu, văzut drept înlocuitorul ideal pentru Daniel Pancu, dar Neluțu Varga și-a extins lista de favoriți, asta în cazul unui refuz venit din partea fostului selecționer al României.

Potrivit gsp.ro, patronul echipei din Gruia ar mai avea încă două variante. Prima este Dan Petrescu, iar al doilea este Toni Conceicao. Ambii au mai pregătit formația în trecut.

Edi Iordănescu prioritizează un contract din străinătate, fiind și pe lista Federației din Ucraina pentru preluarea echipei naționale. Dan Petrescu nu a mai antrenat din august 2025, având probleme mari de sănătate.