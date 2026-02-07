Neluțu Varga, prima reacție după ce și-ar fi „amanetat” jucătorii de la CFR Cluj: „Aparține trecutului” - Antena Sport

Neluțu Varga a oferit prima reacție, după ce s-a zvonit că și-a „amanetat” jucătorii de la CFR Cluj, pentru a le fi plătite salariile. Patronul clujenilor a dezvăluit că situația financiară a clubului său este una bună în prezent.

Neluțu Varga a declarat că cele două împrumuturi făcute, de aproximativ două milioane de euro, au fost achitate, iar toți jucătorii de la CFR Cluj au salariile la zi.

Neluțu Varga, prima reacție după ce și-ar fi „amanetat” jucătorii de la CFR Cluj

CFR Cluj a luat împrumut 1.35 de milioane de euro de la omul de afaceri moldovean Andrei Zolotco (40 de ani), fost impresar şi fost patron al clubului de fotbal danez Vejle, notează golazo.ro. A garantat respectivul împrumut cu cea mai mare parte a jucătorilor lui CFR Cluj de la acea vreme. Printre ei, Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu, care, între timp, au părăsit echipa.

Totodată, CFR a mai împrumutat circa 700.000 de euro în luna iunie a anului trecut de la omul de afaceri Corneluţ Rus, garantând restituirea datoriei cu 10% din drepturile federative ale lui Louis Munteanu, în limita sumei de 700.000 de euro.

Despre ambele împrumuturi, Neluțu Varga a dat asigurări că au fost achitate și sunt de domeniul trecutului, în prezent echipa sa aflându-se într-o situație bună, din puncte de vedere financiar.