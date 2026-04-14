Ngezana forțează lovitura carierei. Ce ar urma să se întâmple cu el din vară

Fundașul sud-african Siyabonga Ngezana se apropie de revenirea pe teren, după o perioadă dificilă marcată de probleme fizice. Deși a fost inclus recent în lotul celor de la FCSB pentru partida cu Oțelul Galați, acesta nu a fost utilizat, semn că nu este încă la capacitate maximă.
În ciuda absenței prelungite – peste două luni fără meci oficial – Ngezana continuă să fie în atenția selecționerului Africii de Sud. Presa din țara natală subliniază că fundașul rămâne o opțiune importantă pentru națională, mai ales în contextul apropiatei Cupe Mondiale din 2026.
„Starul Bafana Bafana a fost rezervă neutilizată la FCSB cu Oțelul Galați, după ce a fost inclus pe foaia de joc. Visul lui de a participa la Cupa Mondială din 2026 rămâne viu, după ce a refuzat să se opereze”, au notat jurnaliștii sud-africani.
Decizia de a evita intervenția chirurgicală ar putea grăbi revenirea sa pe gazon, însă vine și cu riscuri. La începutul lunii februarie, când s-a descoperit problema medicală a lui Siyabonga Ngezana, cei de la FCSB i-au cerut să se opereze, dar acesta a refuzat, preferând să se recupereze “natural”.
Pentru fundașul de 26 de ani, o eventuală participare la Cupa Mondială ar reprezenta apogeul carierei.
