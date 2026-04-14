Home | Fotbal | Liga 1 | Ngezana forțează lovitura carierei. Ce ar urma să se întâmple cu el din vară

Ngezana forțează lovitura carierei. Ce ar urma să se întâmple cu el din vară

Radu Constantin Publicat: 14 aprilie 2026, 8:44

Comentarii
Siyabonga Ngezana, în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

Fundașul sud-african Siyabonga Ngezana se apropie de revenirea pe teren, după o perioadă dificilă marcată de probleme fizice. Deși a fost inclus recent în lotul celor de la FCSB pentru partida cu Oțelul Galați, acesta nu a fost utilizat, semn că nu este încă la capacitate maximă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda absenței prelungite – peste două luni fără meci oficial – Ngezana continuă să fie în atenția selecționerului Africii de Sud. Presa din țara natală subliniază că fundașul rămâne o opțiune importantă pentru națională, mai ales în contextul apropiatei Cupe Mondiale din 2026.

„Starul Bafana Bafana a fost rezervă neutilizată la FCSB cu Oțelul Galați, după ce a fost inclus pe foaia de joc. Visul lui de a participa la Cupa Mondială din 2026 rămâne viu, după ce a refuzat să se opereze”, au notat jurnaliștii sud-africani.

Decizia de a evita intervenția chirurgicală ar putea grăbi revenirea sa pe gazon, însă vine și cu riscuri. La începutul lunii februarie, când s-a descoperit problema medicală a lui Siyabonga Ngezana, cei de la FCSB i-au cerut să se opereze, dar acesta a refuzat, preferând să se recupereze “natural”.

Pentru fundașul de 26 de ani, o eventuală participare la Cupa Mondială ar reprezenta apogeul carierei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
8:37

8:26

8:08

0:05

0:05

23:52 13 apr.

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
