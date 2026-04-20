“Nicio şansă”. Ilie Dumitrescu s-a convins, după ce Universitatea Craiova a învins-o la limită pe Rapid

Ilie Dumitrescu a oferit declaraţii, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid, în etapa a cincea a play-off-ului. Fostul internaţional consideră că după acest eşec, giuleştenii şi-au luat gândul de la titlu.

Rapid este la şapte puncte distanţă de liderul U Cluj, cu cinci etape rămase de disputat până la finalul sezonului. Giuleştenii nu au mai învins pe nimeni de patru etape.

Ilie Dumitrescu s-a convins, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0

Ilie Dumitrescu a transmis că obiectivul Rapidului este clasarea pe locul al treilea, care asigură prezenţa la barajul pentru Conference League, unde s-ar putea duela cu FCSB.

“(N.r. Rapid mai are şanse la titlu?) La ce mai pui întrebarea asta? La titlu, Rapid nu mai are nicio șansă. Obiectivul e locul trei, ăsta e singurul obiectiv în momentul de față”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0.

De asemenea, Ilie Dumitrescu a mai declarat că pentru Universitatea Craiova, succesul obţinut cu Rapid este unul extrem de important, după umilinţa cu U Cluj din etapa trecută. Oltenii au egalat liderul U Cluj, acumulând 39 de puncte.