“Nicio şansă”. Ilie Dumitrescu s-a convins, după ce Universitatea Craiova a învins-o la limită pe Rapid

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 8:25

Nicio şansă. Ilie Dumitrescu s-a convins, după ce Universitatea Craiova a învins-o la limită pe Rapid

Assad Al Hamlawi a marcat în Universitatea Craiova - Rapid 1-0/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a oferit declaraţii, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid, în etapa a cincea a play-off-ului. Fostul internaţional consideră că după acest eşec, giuleştenii şi-au luat gândul de la titlu.

Rapid este la şapte puncte distanţă de liderul U Cluj, cu cinci etape rămase de disputat până la finalul sezonului. Giuleştenii nu au mai învins pe nimeni de patru etape.

Ilie Dumitrescu s-a convins, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0

Ilie Dumitrescu a transmis că obiectivul Rapidului este clasarea pe locul al treilea, care asigură prezenţa la barajul pentru Conference League, unde s-ar putea duela cu FCSB.

“(N.r. Rapid mai are şanse la titlu?) La ce mai pui întrebarea asta? La titlu, Rapid nu mai are nicio șansă. Obiectivul e locul trei, ăsta e singurul obiectiv în momentul de față”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0.

De asemenea, Ilie Dumitrescu a mai declarat că pentru Universitatea Craiova, succesul obţinut cu Rapid este unul extrem de important, după umilinţa cu U Cluj din etapa trecută. Oltenii au egalat liderul U Cluj, acumulând 39 de puncte.

“Asta e o victorie foarte importantă în lupta pentru titlu. Victoria asta a Craiovei, și după 0-4 etapa trecută… Aveau nevoie ca de aer de victoria asta, dar Craiova n-a strălucit.

E prima dată când o văd că suferă pe faza ofensivă, adică n-a fost Craiova, dar victoria asta sigur va aduce un plus pe viitor. Ăsta era un moment important de trecut. S-a văzut că e o echipă matură Craiova”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

