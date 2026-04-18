„Niciodată nu m-am confruntat cu așa ceva”. Dorinel Munteanu, uluit de situația de la Hermannstadt. Haos total la echipă

Dorinel Munteanu a oferit declarații despre problemele cu care se confruntă la Hermannstadt. Mai mulți jucători ai sibienilor și-au anunțat plecarea de la echipă, înainte de finalul sezonului.

Elevii lui Dorinel Munteanu s-au declarat extrem de nemulțumit de situația financiară a echipei. Astfel, Antoni Ivanov, Diogo Batista, Jair și Kujabi l-au anunțat pe antrenor că pleacă, din cauza restanțelor salariale, după ce au depus și memorii.

Dorinel Munteanu, uluit după gestul făcut de jucătorii lui de la Hermannstadt

Dorinel Munteanu a transmis că niciodată în cariera sa de antrenor nu s-a confruntat cu o astfel de problemă. Antrenorul a subliniat că situația de la echipă este greu de gestionat, existând probleme și prin prisma jucătorilor accidentați, Aurelian Chițu sau Dennis Politic.

„Problema este la noi, pentru că în această săptămână s-au întâmplat niște lucruri foarte nelalocul lor. În afara jucătorilor accidentați, Chițu, care știm foarte bine, și Dennis Politic, Diego (n.r. – Batista), care nu face parte din planul meu, și Kujabi, Jair și Ivanov și-au reziliat… nu s-au mai prezentat la antrenament sau m-au anunțat că nu mai fac parte din lot, și-au băgat memoriu pentru neplata salariilor.

Este foarte greu să gestionezi această situație, dar mergem mai departe. În ciuda acestor absențe, trebuie să abordăm jocul foarte curajos și cei care au rămas au arătat loialitate față de club.