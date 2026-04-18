„Niciodată nu m-am confruntat cu așa ceva”. Dorinel Munteanu, uluit de situația de la Hermannstadt. Haos total la echipă

Dorinel Munteanu a oferit declarații despre problemele cu care se confruntă la Hermannstadt. Mai mulți jucători ai sibienilor și-au anunțat plecarea de la echipă, înainte de finalul sezonului.
Elevii lui Dorinel Munteanu s-au declarat extrem de nemulțumit de situația financiară a echipei. Astfel, Antoni Ivanov, Diogo Batista, Jair și Kujabi l-au anunțat pe antrenor că pleacă, din cauza restanțelor salariale, după ce au depus și memorii.
Dorinel Munteanu, uluit după gestul făcut de jucătorii lui de la Hermannstadt
Dorinel Munteanu a transmis că niciodată în cariera sa de antrenor nu s-a confruntat cu o astfel de problemă. Antrenorul a subliniat că situația de la echipă este greu de gestionat, existând probleme și prin prisma jucătorilor accidentați, Aurelian Chițu sau Dennis Politic.
„Problema este la noi, pentru că în această săptămână s-au întâmplat niște lucruri foarte nelalocul lor. În afara jucătorilor accidentați, Chițu, care știm foarte bine, și Dennis Politic, Diego (n.r. – Batista), care nu face parte din planul meu, și Kujabi, Jair și Ivanov și-au reziliat… nu s-au mai prezentat la antrenament sau m-au anunțat că nu mai fac parte din lot, și-au băgat memoriu pentru neplata salariilor.
Este foarte greu să gestionezi această situație, dar mergem mai departe. În ciuda acestor absențe, trebuie să abordăm jocul foarte curajos și cei care au rămas au arătat loialitate față de club.
Și într-adevăr, înaintea jocului cu Botoșani am pus această întrebare, ca toți jucătorii să pună suflet în ceea ce fac, mă refer la joc. Din păcate, cum am spus, această poveste s-a încheiat pentru mine cu cei doi jucători (Jair și Ivanov) și abordăm jocul cu responsabilitate.
E posibil și alți jucători să depună, nu știu. Dar problema mea este să antrenez, să fac tot posibilul să salvăm această echipă.
Ei au venit la mine și mi-au spus că și-au băgat memoriu și părăsesc echipa. Ivanov de marți și ieri, chiar aseară, Jair și-a luat la revedere de la băieți și de la mine, bineînțeles, și a plecat.
E o situație nemaiîntâlnită din punctul meu de vedere, dar cauzele trebuie să le căutați sau administrația să vă răspundă la aceste întrebări”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferința de presă, înaintea meciului cu Petrolul, din etapa a cincea a play-out-ului.
Dorinel Munteanu: „Ei sunt jucătorii care vin și reprezintă fotbalul românesc și te lasă la greu”
Dorinel Munteanu a mai subliniat că le respectă decizia jucătorilor, însă și-ar fi dorit ca aceștia să continue până la finalul sezonului, ținând cont că Hermannstadt se luptă pentru evitarea retrogradării.
„Nu înțeleg nici eu, n-am înțeles nici eu, dar vreau să mă opresc strict la partea sportivă. De aceea sunt supărat pe ei, fiindcă am discutat cu ei și le-am explicat situația. Ei au fost acoperiți din toate punctele de vedere, cu contracte, cu… dar ăștia sunt jucătorii care vin și reprezintă fotbalul românesc și te lasă la greu.
Practic, înțeleg toate, sunt de partea echipei, de partea jucătorilor, dar acest lucru, să te lase așa pe nepusă masă, nu pot să accept. Dar trebuie să accept realitatea care este.
Antrenez de foarte mult timp fotbalul românesc, dar niciodată nu m-am confruntat cu asemenea situație, ca jucătorul să vină să spună că nu mai prezintă fiindcă e jucător liber și vrea să plece și așa mai departe. Sunt calculele lor, ce să spun? Administrația poate să vă spună mai multe detalii”, a mai spus Dorinel Munteanu.
