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“Mort, mort, mort”. Gigi Becali a intrat în direct și l-a făcut praf pe Florinel Coman după Georgia – România

Andrei Nicolae Publicat: 3 iunie 2026, 13:10

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Mort, mort, mort. Gigi Becali a intrat în direct și l-a făcut praf pe Florinel Coman după Georgia – România

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

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Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut o intervenție în cadrul unei emisiuni și a vorbit despre Georgia – România, meciul de debut al lui Gică Hagi pe banca “tricolorilor”. Conducătorul roș-albaștrilor nu s-a arătat impresionat de jocul prestat de prima reprezentativă și mai mult decât atât, l-a criticat extrem de dur pe Florinel Coman, jucător despre care spunea doar acum câteva zile că îl vrea la echipa sa.

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România a remizat cu Georgia, scor 1-1, la primul meci al lui Gică Hagi pe banca naționalei după 25 de ani. După meciul de la Tbilisi, diverși specialiști și personaje din lumea fotbalului și-au dat cu părerea cu privire la presatația naționalei lui Hagi, revenit după 25 de ani la cârma primei reprezentative.

Concluziile lui Gigi Becali după Georgia – România: “Dacă nu mi-a plăcut ce am văzut, nu m-am mai uitat

Printre ei s-a numărat și Gigi Becali, care a vorbit miercuri dimineața despre jocul României. Latifundiarul din Pipera a recunoscut că nu a urmărit până la final meciul, pentru că nu a fost mulțumit de prestația “tricolorilor”.

În mod surprinzător, Becali l-a criticat pe Florinel Coman, care a fost folosit pe postul de vârf de Hagi. Declarația dură a patronului de la FCSB a venit în contextul în care acum câteva zile, spunea că “îl vrea din toată inima” pe jucătorul lui Al-Gharafa.

M-am uitat puțin, dar dacă nu mi-a plăcut ce am văzut, nu m-am mai uitat. Am vorbit cu MM și mi-a zis că s-a terminat 1-1. La 10 la culcare, că eu sunt bătrân. Dacă era meci oficial mă uitam. Mai mult să mă rog pentru Gică, dar dacă e meci amical, cu Georgia, ce să fac? Să pierd timpul pentru un meci amical. Nu erau nici jucătorii care trebuie să fie.

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(n.r. – Cum vi s-a părut Florinel Coman?) Mort, mort, mort. Eu o să vorbesc cu el. Vorbisem cu el. «Florinel, tată, nu se poate așa fotbal». Ăla e fotbal? Te încurci singur în minge? El avea forță, putere. El avea viteză! Nu o mai are. Nu mai are nici forță. Ce se întâmplă, nu știu? D-aia m-am uitat mai mult pentru el. Eu trebuie să fac ceva. Să fac niște eforturi mai mari. Dar nu mi-a plăcut. În fine, a și jucat vârf“, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Rezumatul meciului Georgia – România

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