10 secunde la schimbare, VAR la cornere și luptă împotriva tragerilor de timp! Schimbările majore de arbitraj anunțate pentru CM

International Football Association Board, cea care guvernează asupra regulilor jocului, a anunțat mai multe schimbări majore care vor fi implementate la Campionatul Mondial din această vară. Iar o bună parte dintre ele vor fi implementate apoi și în fotbalul la nivel de club.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Schimbările anunțate de IFAB

Asistentul video va putea să evalueze mai multe momente din joc ca până acum. Inclusiv acordarea incorectă a unei lovituri de colț, cu amendamentul că acest lucru nu întârzie repornirea jocului. De asemenea, acordarea celui de-al doilea cartonaș galben pentru un jucător va fi analizată și centralului i se poate sugera să revadă faza, în cazul în care decizia este clar și fără îndoială greșită. VAR-ul va interveni și în cazul în care este acordat un cartonaș galben sau roșu altui jucător decât trebuia. Nu în ultimul rând, un fault ofensiv care a avut loc înainte ca mingea să fie repusă în joc poate să fie penalizat. Până acum, VAR-ul nu putea interveni dacă mingea nu era în joc.

FIFA a decis și ca orice jucător care își acoperă gura cu mâna, brațul sau tricoul în timpul unei confruntări să fie penalizat direct cu cartonaș roșu. Astfel, se dorește evitarea unui scandal precum cel din UEFA Champions League cu Gianluca Prestianni și Vinicius Jr.

Există însă și noi reguli inedite. Precum regula celor de 10 secunde la schimbare. Jucătorii înlocuiți de antrenor au la dispoziție doar 10 secunde să iasă de pe teren prin cel mai apropiat punct posibil. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci jucătorul care ar trebui să intre pe teren este obligat să aștepte cel puțin un minut să intre iar arbitrul trebuie să-i facă semn că poate intra.