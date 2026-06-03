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Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5-4. Start nebun în finala Cupei Stanley. Echipa din Nevada a revenit spectaculos

Alex Masgras Publicat: 3 iunie 2026, 12:34

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Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5-4. Start nebun în finala Cupei Stanley. Echipa din Nevada a revenit spectaculos

Tomas Hertl, după ce a marcat golul victoriei pentru Vegas Golden Knights / Getty Images

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Vegas Golden Knights a câștigat meciul 1 al finalei Cupei Stanley 2026 contra celor de la Carolina Hurricanes, scor 5-4, într-un duel care a fost LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui John Tortorella a revenit de la 0-2 și a reușit să obțină prima victorie în serie.

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Finala Cupei Stanley se desfășoară în sistemul cel mai bun din șapte, toate meciurile urmând să fie transmise LIVE în AntenaPLAY.

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5-4, în meciul 1 al finalei Cupei Stanley

Partida a început perfect pentru gazde. Nikolaj Ehlers a deschis scorul după doar 25 de secunde, după care tot el a majorat diferența, aproape 12 minute mai târziu. De fiecare dată l-a învins pe Carter Hart, după ce a scăpat singur cu portarul lui Vegas.

Replica lui Vegas Golden Knights a venit rapid. Un minut și jumătate mai târziu, Shea Theodore a șutat de la linia albastră, iar pucul a fost deviat de crosa lui Eric Robertson, intrând în poartă. Actul secund a început cu Vegas în atac, iar echipa lui John Tortorella a înscris după doar 30 de secunde, prin Ivan Barbashev, care a restabilite egalitatea.

Patru minute mai târziu, Mitch Marner l-a găsit excelent pe William Karlsson, iar suedezul i-a adus pe oaspeți pentru prima oară în avantaj.

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Carolina nu a renunțat, iar după 12 minute din repriza a doua, căpitanul Jordan Staal a restabilit egalitatea, cu un șut dintre cercuri, iar scorul după primele 40 de minute era 3-3, asta după ce Jack Eichel a lovit bara, cu un minut înainte de a doua pauză.

Tot cu Vegas în atac a început și a treia repriză, iar Brett Howden a deviat în poartă pucul trimis de Shea Theodore, iar Vegas a revenit în avantaj. Pentru a doua oară însă în acest meci, Carolina Hurricanes a egalat. Shayne Gostisbehere l-a învins pe Hart după ce a recuperat pucul în treimea adversă și a șutat la colțul lung.

Cu mai puțin de trei minute și jumătate înainte de final a venit lovitura de grație. Tomas Hertl a adus victoria pentru Vegas Golden Knights cu un șut imparabil, dintre cercuri, iar echipa lui John Tortorella are 1-0 în finala Cupei Stanley, după o nouă revenire spectaculoasă.

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Adus în luna martie, în locul lui Bruce Cassidy, într-un moment în care conducerea lui Vegas se temea chiar și în privința participării în în playoff, John Tortorella i-a transformat radical pe cei de la Golden Knights. Noaptea trecută, Vegas a obținut victoria cu numărul 20 de la sosirea lui Torts, 12 dintre acestea fiind reveniri.

Meciul 2 al finalei Cupei Stanley va avea loc în noaptea de joi spre vineri, de la ora 03:00. Duelul va avea loc tot în Lenovo Center din Raleigh și va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.

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