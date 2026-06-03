Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5-4. Start nebun în finala Cupei Stanley. Echipa din Nevada a revenit spectaculos

Vegas Golden Knights a câștigat meciul 1 al finalei Cupei Stanley 2026 contra celor de la Carolina Hurricanes, scor 5-4, într-un duel care a fost LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui John Tortorella a revenit de la 0-2 și a reușit să obțină prima victorie în serie.
Finala Cupei Stanley se desfășoară în sistemul cel mai bun din șapte, toate meciurile urmând să fie transmise LIVE în AntenaPLAY.
Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5-4, în meciul 1 al finalei Cupei Stanley
Partida a început perfect pentru gazde. Nikolaj Ehlers a deschis scorul după doar 25 de secunde, după care tot el a majorat diferența, aproape 12 minute mai târziu. De fiecare dată l-a învins pe Carter Hart, după ce a scăpat singur cu portarul lui Vegas.
Replica lui Vegas Golden Knights a venit rapid. Un minut și jumătate mai târziu, Shea Theodore a șutat de la linia albastră, iar pucul a fost deviat de crosa lui Eric Robertson, intrând în poartă. Actul secund a început cu Vegas în atac, iar echipa lui John Tortorella a înscris după doar 30 de secunde, prin Ivan Barbashev, care a restabilite egalitatea.
Patru minute mai târziu, Mitch Marner l-a găsit excelent pe William Karlsson, iar suedezul i-a adus pe oaspeți pentru prima oară în avantaj.
Carolina nu a renunțat, iar după 12 minute din repriza a doua, căpitanul Jordan Staal a restabilit egalitatea, cu un șut dintre cercuri, iar scorul după primele 40 de minute era 3-3, asta după ce Jack Eichel a lovit bara, cu un minut înainte de a doua pauză.
Tot cu Vegas în atac a început și a treia repriză, iar Brett Howden a deviat în poartă pucul trimis de Shea Theodore, iar Vegas a revenit în avantaj. Pentru a doua oară însă în acest meci, Carolina Hurricanes a egalat. Shayne Gostisbehere l-a învins pe Hart după ce a recuperat pucul în treimea adversă și a șutat la colțul lung.
Cu mai puțin de trei minute și jumătate înainte de final a venit lovitura de grație. Tomas Hertl a adus victoria pentru Vegas Golden Knights cu un șut imparabil, dintre cercuri, iar echipa lui John Tortorella are 1-0 în finala Cupei Stanley, după o nouă revenire spectaculoasă.
Adus în luna martie, în locul lui Bruce Cassidy, într-un moment în care conducerea lui Vegas se temea chiar și în privința participării în în playoff, John Tortorella i-a transformat radical pe cei de la Golden Knights. Noaptea trecută, Vegas a obținut victoria cu numărul 20 de la sosirea lui Torts, 12 dintre acestea fiind reveniri.
12 of the Golden Knights 20 wins under John Tortorella have been comebacks#ForgedInGold
— Sportsnet Stats (@SNstats) June 3, 2026
Meciul 2 al finalei Cupei Stanley va avea loc în noaptea de joi spre vineri, de la ora 03:00. Duelul va avea loc tot în Lenovo Center din Raleigh și va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.
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