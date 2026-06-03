Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5-4. Start nebun în finala Cupei Stanley. Echipa din Nevada a revenit spectaculos

Vegas Golden Knights a câștigat meciul 1 al finalei Cupei Stanley 2026 contra celor de la Carolina Hurricanes, scor 5-4, într-un duel care a fost LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui John Tortorella a revenit de la 0-2 și a reușit să obțină prima victorie în serie.

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Finala Cupei Stanley se desfășoară în sistemul cel mai bun din șapte, toate meciurile urmând să fie transmise LIVE în AntenaPLAY.

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5-4, în meciul 1 al finalei Cupei Stanley

Partida a început perfect pentru gazde. Nikolaj Ehlers a deschis scorul după doar 25 de secunde, după care tot el a majorat diferența, aproape 12 minute mai târziu. De fiecare dată l-a învins pe Carter Hart, după ce a scăpat singur cu portarul lui Vegas.

Replica lui Vegas Golden Knights a venit rapid. Un minut și jumătate mai târziu, Shea Theodore a șutat de la linia albastră, iar pucul a fost deviat de crosa lui Eric Robertson, intrând în poartă. Actul secund a început cu Vegas în atac, iar echipa lui John Tortorella a înscris după doar 30 de secunde, prin Ivan Barbashev, care a restabilite egalitatea.

Patru minute mai târziu, Mitch Marner l-a găsit excelent pe William Karlsson, iar suedezul i-a adus pe oaspeți pentru prima oară în avantaj.