Nicolae Badea a dat cărţile pe faţă despre sigla lui Dinamo: “O pot folosi fără probleme. Nu am impus nicio condiţie”

Nicolae Badea (77 de ani) a oferit un interviu şi a vorbit despre sigla lui Dinamo. “Câinii” au decis să îşi facă o nouă identitate, după ce s-a scris că echipa ar fi obligată să facă acest lucru în vederea participării în cupele europene.

Concret, sigla actuală a echipei din Ştefan cel Mare, cu cei doi câini roşii, este în proprietatea celor de la ACS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea.

Nicolae Badea a dat cărţile pe faţă despre sigla lui Dinamo

Nicolae Badea a dezvăluit că Dinamo poate utiliza în continuare, fără probleme, actuala siglă, date fiind şi reacţiile negative venite din partea fanilor în privinţa celei noi.

Badea a declarat că nu le-a cerut nimic celor de la Dinamo şi, ocazional, a purtat discuţii cu preşedintele Andrei Nicolescu. Acesta a transmis că din partea sa, “câinii” nu ar avea nicio problemă în utilizarea în continuare a siglei cu cei doi câini.

“(N.r.Ce părere aveți despre noua siglă a clubului Dinamo 1948?) N-am nicio opinie!