Nicolae Badea a dat cărţile pe faţă despre sigla lui Dinamo: “O pot folosi fără probleme. Nu am impus nicio condiţie”

Nicolae Badea (77 de ani) a oferit un interviu şi a vorbit despre sigla lui Dinamo. “Câinii” au decis să îşi facă o nouă identitate, după ce s-a scris că echipa ar fi obligată să facă acest lucru în vederea participării în cupele europene.
Concret, sigla actuală a echipei din Ştefan cel Mare, cu cei doi câini roşii, este în proprietatea celor de la ACS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea.
Nicolae Badea a dat cărţile pe faţă despre sigla lui Dinamo
Nicolae Badea a dezvăluit că Dinamo poate utiliza în continuare, fără probleme, actuala siglă, date fiind şi reacţiile negative venite din partea fanilor în privinţa celei noi.
Badea a declarat că nu le-a cerut nimic celor de la Dinamo şi, ocazional, a purtat discuţii cu preşedintele Andrei Nicolescu. Acesta a transmis că din partea sa, “câinii” nu ar avea nicio problemă în utilizarea în continuare a siglei cu cei doi câini.
“(N.r.Ce părere aveți despre noua siglă a clubului Dinamo 1948?) N-am nicio opinie!
(N.r. Ați solicitat ceva anume sau le-ați interzis celor de la club să mai folosească sigla cu cei doi câini roșii, cea de acum?) Nu le-am cerut nimic celor de la Dinamo. Absolut nimic! De 3 ani n-am mai zis nimic de Dinamo, doar urmaresc meciurile lui Dinamo. Și am mai vorbit ocazional cu Andrei Nicolescu. Atât. Nu am impus nicio restricție, nicio condiție pecuniară sau de alta natură.
Clubul poate folosi acea siglă fără nicio problemă din partea mea.. Este înregistrată internațional, totul este clar. Aaa, când a fost acea problemă legată de folosirea siglei, era legată strict de merchandising. Nu de altă natură, sportivă. Echipamentul sportiv poate fi folosit prin statut, așa cum a fost stipulat de la bun început în tranzacțiile făcute atunci în Ionuț Negoiță”, a declarat Nicolae Badea, conform gsp.ro.
- Mihai Stoica, revoltat de explicaţiile lui Vassaras: “Ne jigneşte, e de neiertat”! Se teme de arbitraj la baraj
- Plecare de ultimă oră de la CFR Cluj! Anunțul venit din Gruia: „Mult succes în continuare”
- Clubul din Liga 1 își vinde golgheterul: „Are oferte bune, cred că pleacă”
- Giovanni Becali îi caută lui Kopic o echipă unde să ia un salariu uriaş: “Mai bun ca Benitez”! Reacţia croatului
- Sancțiune uriașă pentru Dinamo! Ce pedeapsă au primit „câinii” pentru derapajele rasiste de la meciul cu Rapid