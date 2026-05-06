Fanii lui Dinamo, ultimatum pentru conducere în privinţa schimbării siglei. Cerinţă de urgenţă: “În maxim 48 de ore”

Fanii lui Dinamo nu au fost de acord cu noua siglă prezentată de Andrei Nicolescu, pentru sezonul viitor. Aceştia au postat un nou mesaj categoric şi le-au dat un ultimatum celor din conducerea siglei.
Suporterii “câinilor” au cerut schimbarea, de urgenţă, a noii sigle, în “maxim 48 de ore”. În caz contrar, fanii au ameninţat cu acţioni “în consecinţă”.
Fanii lui Dinamo, ultimatum pentru conducere în privinţa schimbării siglei
“Ultimatum! Identitatea lui Dinamo nu se negociază, ci se respectă. Ea nu se supune tendințelor și nici nu se adaptează pieței.
Cerem anularea, în maximum de 24 de ore, a deciziei care compromite spiritul dinamovist. În caz contrar, vom acționa în consecință”, au transmis suporterii dinamovişti din Peluza Cătălin Hîldan, pe paginile oficiale de socializare.
În ziua prezentării noii sigle, fanii din PCH au transmis un mesaj dur la adresa lui Andrei Nicolescu, pe care l-au ironizat, înfăţişându-l ca pe un clovn: “Astăzi (n.r. luni, 4 mai), fostul președinte a spus ultima glumă”, au transmis fanii, pe Facebook.
Mai multe voci importante din istoria lui Dinamo au criticat noua siglă a clubului, printre care şi Cornel Dinu. Legenda “câinilor” nu şi-a putut explica designul la care au ajuns oficialii echipei.
“Este o rușine făcută de niște venetici. Cine a făcut asta este un imbecil sau imbecili, poate sunt mai mulți. Orice club se identifică prin originea sa și originea nu trebuie schimbată indiferent care ar fi ea. Originea lui Dinamo nu este o rușine, din contră. Dar să apari cu așa ceva… e un fel de virgulă cu răhăței. Combinație de virgule cu răhăței. Gândirea lui Nicolescu.
Eu am avut 39 de ani adunați la Dinamo, dar așa ceva nu are vreo legătură, e infernal. Dinamo se identifică prin câinii roșii, dacă vrei să scapi de istoria cu D-ul slav, o faci prin câinii roșii, ăsta e trecutul de atașament teribil față de suporteri, de condițiile clubului și de soarta lui.
Iar asta reprezintă loialitatea și, dacă vrei, credința prin care câinii își respectă stăpânii, asta e emblema lui Dinamo. Trăirile jucătorilor care au scris istorie, care s-au identificat prin loialitatea câinilor față de stăpân. Stăpânul fiind chiar D-ul istoric și câinii cei care am slujit Dinamo“, a spus fostul mare jucător din Ștefan cel Mare, potrivit prosport.ro.
