Fanii lui Dinamo, ultimatum pentru conducere în privinţa schimbării siglei. Cerinţă de urgenţă: “În maxim 48 de ore”

Fanii lui Dinamo nu au fost de acord cu noua siglă prezentată de Andrei Nicolescu, pentru sezonul viitor. Aceştia au postat un nou mesaj categoric şi le-au dat un ultimatum celor din conducerea siglei.

Suporterii “câinilor” au cerut schimbarea, de urgenţă, a noii sigle, în “maxim 48 de ore”. În caz contrar, fanii au ameninţat cu acţioni “în consecinţă”.

Fanii lui Dinamo, ultimatum pentru conducere în privinţa schimbării siglei

“Ultimatum! Identitatea lui Dinamo nu se negociază, ci se respectă. Ea nu se supune tendințelor și nici nu se adaptează pieței.

Cerem anularea, în maximum de 24 de ore, a deciziei care compromite spiritul dinamovist. În caz contrar, vom acționa în consecință”, au transmis suporterii dinamovişti din Peluza Cătălin Hîldan, pe paginile oficiale de socializare.

În ziua prezentării noii sigle, fanii din PCH au transmis un mesaj dur la adresa lui Andrei Nicolescu, pe care l-au ironizat, înfăţişându-l ca pe un clovn: “Astăzi (n.r. luni, 4 mai), fostul președinte a spus ultima glumă”, au transmis fanii, pe Facebook.