Adrian Șut, primul gol de la transferul în Emiratele Arabe Unite! A înscris contra echipei antrenate de un român - Antena Sport

Revenit în lotul celor de la Al-Ain, Adrian Șut a fost titular duminică în confruntarea cu Bani Yas, echipă care este antrenată în prezent de românul Daniel Isăilă.
Mijlocașul transferat în această iarnă de la FCSB și-a trecut numele pe lista marcatorilor, acesta fiind primul gol marcat de el de la sosirea în Emiratele Arabe Unite.
Adrian Șut, gol în Bani Yas – Al-Ain
Adrian Șut a reușit să spargă gheața în Emiratele Arabe Unite și a marcat primul său gol de la transferul la Al-Ain. Mijlocașul român a fost titular duminică seară în partida cu Bani Yas, formație antrenată de Daniel Isăilă.
Fotbalistul transferat iarna aceasta de la FCSB a punctat în minutul 59 al disputei, reușita acestuia fiind cea de 2-1. Scorul final a fost 3-2 în favoarea celor de la Al-Ain.
Laba (min. 54) și Rahimi (87) au mai marcat la oaspeți, iar golurile gazdelor au fost înscrise de Niakate (min. 47) și Awana (min. 67). Pentru evoluția sa, Sofa Score l-a notat pe Adrian Șut cu 7,1.
هدفان في 5 دقائق! 💥
العين ينجح في التقدم بالنتيجة بالهدف الثاني عن طريق الروماني أدريان شوت ⚽#بني_ياس_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/myIdsvWLoc
— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 22, 2026
