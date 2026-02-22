Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Șut, primul gol de la transferul în Emiratele Arabe Unite! A înscris contra echipei antrenate de un român - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Adrian Șut, primul gol de la transferul în Emiratele Arabe Unite! A înscris contra echipei antrenate de un român
VIDEO

Adrian Șut, primul gol de la transferul în Emiratele Arabe Unite! A înscris contra echipei antrenate de un român

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 21:33 / Actualizat: 22 februarie 2026, 22:46

Comentarii
Adrian Șut, primul gol de la transferul în Emiratele Arabe Unite! A înscris contra echipei antrenate de un român

Adrian Şut / Instagram Al Ain

Revenit în lotul celor de la Al-Ain, Adrian Șut a fost titular duminică în confruntarea cu Bani Yas, echipă care este antrenată în prezent de românul Daniel Isăilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul transferat în această iarnă de la FCSB și-a trecut numele pe lista marcatorilor, acesta fiind primul gol marcat de el de la sosirea în Emiratele Arabe Unite.

Adrian Șut, gol în Bani Yas – Al-Ain

Adrian Șut a reușit să spargă gheața în Emiratele Arabe Unite și a marcat primul său gol de la transferul la Al-Ain. Mijlocașul român a fost titular duminică seară în partida cu Bani Yas, formație antrenată de Daniel Isăilă.

Fotbalistul transferat iarna aceasta de la FCSB a punctat în minutul 59 al disputei, reușita acestuia fiind cea de 2-1. Scorul final a fost 3-2 în favoarea celor de la Al-Ain.

Laba (min. 54) și Rahimi (87) au mai marcat la oaspeți, iar golurile gazdelor au fost înscrise de Niakate (min. 47) și Awana (min. 67). Pentru evoluția sa, Sofa Score l-a notat pe Adrian Șut cu 7,1.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
Observator
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
Fanatik.ro
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
23:35
Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB: „Nu ne interesează. Vrem să câștigăm campionatul”
22:45
Întrebat despre Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric: „Nu înseamnă nimic”
22:41
Claudiu Niculescu, sincer după eșecul contra Craiovei: „Când faci astfel de greșeli, te costă”
22:34
VIDEOS-a dezlănțuit infernul! Suporterii lui Partizan au incendiat peluza la derby-ul cu Steaua Roșie
22:30
LIVE VIDEOPorto – Rio Ave se joacă ACUM. „Dragonii” se pot distanța în fruntea campionatului
22:21
Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 3 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 „Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul