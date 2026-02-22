Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB - Metaloglobus. Arbitra, „victima” lui Gigi Becali în trecut - Antena Sport

Închide meniul
Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB - Metaloglobus. Arbitra, „victima" lui Gigi Becali în trecut

Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB – Metaloglobus. Arbitra, „victima" lui Gigi Becali în trecut

Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB – Metaloglobus. Arbitra, „victima” lui Gigi Becali în trecut

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 19:52

Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB – Metaloglobus. Arbitra, victima” lui Gigi Becali în trecut

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Iuliana Demetrescu a fost delegată la duelul dintre FCSB și Metaloglobus, care încheie etapa a 28-a din Liga 1. Partida se va disputa luni, pe Arena Națională, de la ora 20:00. 

Iuliana Demetrescu va fi ajutată de la cele două tușe de Alexandru Vodă și de Mihăiță Necula. În camera VAR se va afla Cristina Trandafir, iar rezervă va fi Roxana Timiș. 

Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB – Metaloglobus.  

În trecut, Gigi Becali a criticat-o pe Iuliana Demetrescu. Patronul campioanei a avut derapaje sexiste la adresa arbitrei, în special după un meci disputat în 2023, între Voluntari și Mioveni.  

Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia. Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin”, spunea patronul campioanei. 

Gigi Becali a fost amendat de Comisia de Disciplină în 2018, după un derapaj avut în privința fotbalului feminin. La momentul respectiv, exista posibilitatea ca echipele să fie obligate să înființeze și formații pentru fotbal feminin: „Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu. Am eu păcatele mele. Dar lucruri nefirești nu fac. Nu! Asta e aliniere la ideile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet. Cum să joace femeie fotbal? Nu e făcută pentru fotbal”, spunea patronul campioanei.  

FCSB nu-și mai permite niciun pas greșit și victoria e singura variantă luată în calcul, în vederea calificării în play-off. Înaintea partidei cu Metaloglobus, campioana are 40 de puncte, fiind pe locul zece.  

FC Argeș a învins-o pe Farul, scor 1-0, și a acumulat 46 de puncte, fiind pe locul șase. Piteștenii mai au nevoie de trei puncte pentru a fi siguri de prezența în Top 6. 

