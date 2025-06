Noul jucător al FCSB şi-a stabilit obiectivele: "Este o motivaţie mare!" De ce a ales campioana - Antena Sport

Gigi Becali a făcut 3 achiziţii de top în această vară. La FCSB au venit Daniel Graovac, Dennis Alibec şi Dennis Politic. Pe ultimul, latifundiarul din Pipera a achitat aproape un milion de euro plus cedarea lui Alexandru Musi la Dinamo. În schimb, prima mutare a campioanei nu l-a costat nimic pe patronul de la FCSB.

Chiar şi aşa, Gigi Becali are încredere mare în Daniel Graovac. Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a ales să îşi continue cariera la echipa campioană.

Daniel Graovac, declaraţii pe placul lui Gigi Becali

Noul fundaş central al celor de la FCSB are obiective uriaşe la noua sa echipă. Daniel Graovac a spus clar. Nu putea să rateze oportunitea de a veni la campioana lui Elias Charalambous. ”Nu am avut mult timp, cei de la FCSB m-au sunat și nu am stat mult pe gânduri. Toată lumea vrea să joace la FCSB. Obiectivul este Champions League, normal, dar și sezonul trecut a fost excelent. Este o motivație mare pentru orice fotbalist să joace meciuri europene importante”, a spus Graovac, conform primasport.ro.

Noul fundaş central din echipa lui Gigi Becali a vorbit şi despre trecutul său, din tricoul celor de la CFR Cluj. “(n.r. – Ai fost la CFR Cluj și te-ai luptat cu FCSB pentru titlu în sezonul trecut. Cum a fost?) Nu am fost bucuroși, dar am câștigat Cupa și am fost fericiți”, a declarat Graovac, conform sursei citate.

Gigi Becali a primit ajutor de la Risto Radunovic

Daniel Graovac spune că Risto Radunovic l-a convins să plece de la CFR Cluj la marea rivală FCSB. Deși va fi concurent pe post cu Dawa, Ngezana și Mihai Popescu, bosniacul a fost convins de un telefon primit de la fostul său coleg. Cei doi au jucat împreună şi la Astra Giurgiu. Radunovic nu s-a implicat direct în negociere, însă cuvintele frumoase ale acestuia despre club au fost suficiente pentru a-l convinge pe fundaș.