„Nu am existat pe teren”. Dorinel Munteanu a răbufnit, după Petrolul – Hermannstadt 1-1: „Nu știu dacă să mă bucur”

Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat cu Petrolul, în deplasare, scor 1-1, în etapa a cincea a play-out-ului. Antrenorul sibienilor s-a plâns de jocul modest prestat de echipa sa, în prima repriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu a transmis că elevii săi „nu au existat” pe teren în prima parte a jocului de pe „Ilie Oană”. „Munti” a subliniat că trupa lui Mehmet Topal ar fi putut marca mai multe goluri, portarul său, Lazar, având mai multe intervenții salvatoare.

Dorinel Munteanu a mai declarat, de asemenea, că punctul obținut de echipa sa este important, în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Hermannstadt a egalat-o pe Unirea Slobozia, ambele având 19 puncte.

„Un punct este un punct. Ăsta a fost și scopul nostru, dar sincer mă așteptam la un joc mai bun al echipei mele.

În prima repriză practic nu am existat pe teren. Gazdele puteau să mai înscrie două-trei goluri. Lazar a scos niște baloane foarte importante.