„Nu am existat pe teren”. Dorinel Munteanu a răbufnit, după Petrolul – Hermannstadt 1-1: „Nu știu dacă să mă bucur”

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 21:01

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci la Hermannstadt/ Sport Pictures

Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat cu Petrolul, în deplasare, scor 1-1, în etapa a cincea a play-out-ului. Antrenorul sibienilor s-a plâns de jocul modest prestat de echipa sa, în prima repriză.

Dorinel Munteanu a transmis că elevii săi „nu au existat” pe teren în prima parte a jocului de pe „Ilie Oană”. „Munti” a subliniat că trupa lui Mehmet Topal ar fi putut marca mai multe goluri, portarul său, Lazar, având mai multe intervenții salvatoare.

Dorinel Munteanu a mai declarat, de asemenea, că punctul obținut de echipa sa este important, în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Hermannstadt a egalat-o pe Unirea Slobozia, ambele având 19 puncte.

„Un punct este un punct. Ăsta a fost și scopul nostru, dar sincer mă așteptam la un joc mai bun al echipei mele.

În prima repriză practic nu am existat pe teren. Gazdele puteau să mai înscrie două-trei goluri. Lazar a scos niște baloane foarte importante.

Am luat gol ca întotdeauna, din fază fixă. Asta este! E vorba de responsabilitate. Totuși, este posibil ca acest punct să fie foarte important. Am făcut un pas important, adică am trecut peste Slobozia la golaveraj.

Ne așteaptă meciuri foarte grele. Trebuie să ne îmbunătățim jocul, altfel nu pot să fiu mulțumit. Eu sper ca jucătorii noștri să înțeleagă că pentru a ne salva ne trebuie să facem mult mai mult.

Întotdeauna am spus că ”Cine se mulțumește cu puțin, atunci puțin alege sau culege!”. Este un grup de jucători care merită mai mult.

Nu e prima dată când jucăm așa în deplasare. Practic nu am existat în prima repriză! Cine este mulțumit cu un punct… Nu vreau să cad în capcana rezultatului.

În repriza a doua a fost un joc deschis. Nici nu știu dacă să mă bucur pentru acest punct”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro, după Petrolul – Hermannstadt 1-1.

Petrolul – Hermannstadt 1-1

David Lazar a intervenit exelent în faţa lui Rafinha, în minutul 6, scoţând şutul acestuia din careu. Ploieştenii nu au renunţat şi au deschis scorul în minutul 35, când Roche a înscris cu o lovitură de cap după cornerul executat de Jyry. Gazdele îşi puteau mări avantajul în minutul 45, odată cu şutul pe lângă poartă al lui Chică-Roşă şi la pauză a fost 1-0 pentru Petrolul.

În partea secundă, Roche a comis un henţ în propriul careu şi Horia Mladinovici a dictat penalti pentru oaspeţi. A transformat Neguţ, în minutul 73 şi a egalat situaţia de pe tabelă. Portarul sibienilor, Lazar, s-a mai opus la şutul lui Chică-Roşă, din minutul 87, iar oaspeţii au încheiat meciul în zece oameni, după ce Kevin Ciubotaru a primit al doilea galben şi a fost eliminat în minutul 90+1.

S-a încheiat Petrolul – FC Hermannstadt 1-1 şi ploieştenii sunt pe locul 6 în play-out, cu 23 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe loc de baraj, 8, cu 19 puncte.

