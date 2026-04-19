Petrolul – Hermannstadt 1-1. Remiză pe ”Ilie Oană”. Sibienii au terminat meciul în 10 oameni

Petrolul Ploiești și Hermannstadt au remizat duminică, scor 1-1, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 5 din play-out. Formația antrenată de Dorinel Munteanu a terminat partida în inferioritate numerică.

Deși se confruntă cu mari probleme financiare, gruparea din Sibiu a scos un punct care poate fi important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Petrolul – Hermannstadt 1-1

Petrolul Ploiești și Hermannstadt păstrează în continuare mari emoții în ceea ce privește menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce disputa directă s-a terminat la egalitate.

Gazdele au fost cele care au lovit primele prin Roche, în minutul 35, dar sibienii au restabilit egalitatea din penalty prin Neguț, în minutul 72. În prelungirile partidei, Kevin Ciubotaru a fost eliminat, după ce a primit al doilea cartonaș galben.