AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 3 iunie

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ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. “Victima” lui Becali

Gigi Becali l-a taxat pe Florinel Coman după ce Gică Hagi l-a titularizat la debutul la națională: “Mort, mort, mort”, a spus patronul de la FCSB.

2. Primul transfer la FCSB

FCSB vrea să facă primul transfer al verii. Luca Stancu, fundașul lui Hermannstadt, e jucătorul dorit de Becali. 300.000 de euro e prețul pe care trebuie să îl plătească FCSB.