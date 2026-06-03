AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 3 iunie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. “Victima” lui Becali
Gigi Becali l-a taxat pe Florinel Coman după ce Gică Hagi l-a titularizat la debutul la națională: “Mort, mort, mort”, a spus patronul de la FCSB.
2. Primul transfer la FCSB
FCSB vrea să facă primul transfer al verii. Luca Stancu, fundașul lui Hermannstadt, e jucătorul dorit de Becali. 300.000 de euro e prețul pe care trebuie să îl plătească FCSB.
3. Popovic, gata să scrie istorie
Pe as.ro vezi ce a declarat Bojana Popovic înainte de Final 4-ul Champions League. Antrenoarea de la CSM București poate scrie istorie.
4. Mourinho “fură” de la Chivu
Real Madrid dă prima mare lovitură a verii. Spaniolii îl transferă pe Denzel Dumfries, fundașul de la Inter al lui Chivu. 20 de milioane de euro plătesc “galacticii”.
5. Leclerc continuă aventura
Charles Leclerc și-a prelungit contractul cu Ferrari înainte de Marele Premiu al Principatului Monaco. Cursa de casă a monegascului are loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- Bojana Popovic
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- jose mourinho
- luca stancu
- Marele Premiu al Principatului Monaco
- romania
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