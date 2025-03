"Nu am gestionat bine!" Florin Tănase știe cum putea FCSB să câștige derby-ul cu Rapid. Mesaj după 3-3 pe Arena Națională - Antena Sport

Florin Tănase a oferit prima reacție după FCSB – Rapid 3-3. Jucătorul campioanei știe ce ar fi trebuit să facă echipa, pentru a câștiga duelul cu marea rivală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost o adevărată nebunie în derby-ul din prima etapă a play-off-ului. Florin Tănase a stabilit scorul final în prelungiri, iar FCSB se află acum pe locul 3, la egalitate cu Universitatea Craiova și la un punct de liderul CFR Cluj.

Ce ar fi trebuit să facă FCSB pentru a câștiga derby-ul cu Rapid. Mesajul lui Florin Tănase

„Sunt fericit că am reușit să marchez. E bine că nu am pierdut. Din păcate am condus de două ori și nu am gestionat bine meciul. Trebuia să continuăm, să jucăm ce știm.

Când au luat ei roșu, la fel, trebuia să avem o circulație mai bună a balonului. În rest, nu ne-au pus prea multe probleme. Pasează fundașul, marchează fundașul, asta e.

Trebuie să ținem capul sus, acum urmează o pauză și după vom vedea.