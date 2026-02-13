Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: "Bătuţi şi călcaţi în picioare" - Antena Sport

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a răbufnit după golul care le-a fost anulat inexplicabil piteştenilor în finalul partidei cu Petrolul. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei.
Dani Coman a avut cel mai dur discurs, probabil, de când e în fotbal!
Dani Coman nu a mai ţinut cont de nimic după ce Radu Petrescu i-a anulat Argeşului un gol valabil: “Îl văd pe idiotul ăsta! Să se lase”
“Merită bătuţi şi călcaţi în picioare, că-şi bat joc de munca noastră!
Îşi bat joc de noi! Ce să le zic eu băieţilor ăstora în vestiar?
Trebuie să îl suspende pe viaţă. Pot distruge un club din cauza idioţeniilor lor. Ce a fost la faza aia? Jucăm fotbal prin compensare? Să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alţii”, şi-a început Dani Torja tirada la digisport.ro.
Torje i-a dat dreptate lui Dani Coman. “Din punctul meu de vedere, e viciere de rezultat”, a spus el.
Mai apoi, Dani Coman, teribil de nervos, şi-a continuat tirada la adresa brigăzii de arbitraj, şi mai ales la adresa centralului Radu Petrescu.
“E viciere de rezultat, nu mai discutăm! Gol valabil şi viciere de rezultat. Aştept să văd câte etape de suspendare îi dau lui Radu Petrescu! (n.r: Nu prea vă ajută) Ne ajută, să terminăm odată cu oamenii altora
(n.r: Prunea îl avertizează) Ce se poate întâmpla, eu ies mâine din fotbal!”, a tunat iar Dani Coman.
Preşedintele Argeşului a acuzat că piteştenii nu sunt lăsaţi să intre în play-off. El nu s-a mai abţinut şi l-a şi jignit pe Radu Petrescu. “Îl văd pe idiotul ăsta de Radu Petrescu! Să se lase”, a mai spus Dani Coman.
