Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: "Bătuţi şi călcaţi în picioare" - Antena Sport

Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: "Bătuţi şi călcaţi în picioare"

Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: "Bătuţi şi călcaţi în picioare"

Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: “Bătuţi şi călcaţi în picioare”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 22:13

Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: Bătuţi şi călcaţi în picioare

Dani Coman / AntenaSport

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a răbufnit după golul care le-a fost anulat inexplicabil piteştenilor în finalul partidei cu Petrolul. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei.

Dani Coman a avut cel mai dur discurs, probabil, de când e în fotbal!

Dani Coman nu a mai ţinut cont de nimic după ce Radu Petrescu i-a anulat Argeşului un gol valabil: “Îl văd pe idiotul ăsta! Să se lase”

“Merită bătuţi şi călcaţi în picioare, că-şi bat joc de munca noastră!

Îşi bat joc de noi! Ce să le zic eu băieţilor ăstora în vestiar?

Trebuie să îl suspende pe viaţă. Pot distruge un club din cauza idioţeniilor lor. Ce a fost la faza aia? Jucăm fotbal prin compensare? Să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alţii”, şi-a început Dani Torja tirada la digisport.ro.

Torje i-a dat dreptate lui Dani Coman. “Din punctul meu de vedere, e viciere de rezultat”, a spus el.

Mai apoi, Dani Coman, teribil de nervos, şi-a continuat tirada la adresa brigăzii de arbitraj, şi mai ales la adresa centralului Radu Petrescu.

“E viciere de rezultat, nu mai discutăm! Gol valabil şi viciere de rezultat. Aştept să văd câte etape de suspendare îi dau lui Radu Petrescu! (n.r: Nu prea vă ajută) Ne ajută, să terminăm odată cu oamenii altora

(n.r: Prunea îl avertizează) Ce se poate întâmpla, eu ies mâine din fotbal!”, a tunat iar Dani Coman.

Preşedintele Argeşului a acuzat că piteştenii nu sunt lăsaţi să intre în play-off. El nu s-a mai abţinut şi l-a şi jignit pe Radu Petrescu. “Îl văd pe idiotul ăsta de Radu Petrescu! Să se lase”, a mai spus Dani Coman.

23:00
Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar”
22:49
VIDEODennis Man e în formă mare! Gol pentru PSV şi un final nebun de meci
22:40
Nici petroliştii nu au înţeles nimic la faza golului anulat aiurea lui FC Argeş. Ce a spus Eugen Neagoe
22:33
“Nu mai vreau” Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului!
22:30
VIDEOSanta Clara – Benfica 1-2. Echipa lui Jose Mourinho a egalat campioana la puncte
22:20
Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: "Nu mai e fotbalist" 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: "Decizia e una foarte clară" 4 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: "Sunt ca la 20 de ani". Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: "Ne-am calificat! 2-1 terminat" 6 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
