Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: "Bătuţi şi călcaţi în picioare" - Antena Sport

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a răbufnit după golul care le-a fost anulat inexplicabil piteştenilor în finalul partidei cu Petrolul. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dani Coman a avut cel mai dur discurs, probabil, de când e în fotbal!

Dani Coman nu a mai ţinut cont de nimic după ce Radu Petrescu i-a anulat Argeşului un gol valabil: “Îl văd pe idiotul ăsta! Să se lase”

“Merită bătuţi şi călcaţi în picioare, că-şi bat joc de munca noastră!

Îşi bat joc de noi! Ce să le zic eu băieţilor ăstora în vestiar?

Trebuie să îl suspende pe viaţă. Pot distruge un club din cauza idioţeniilor lor. Ce a fost la faza aia? Jucăm fotbal prin compensare? Să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alţii”, şi-a început Dani Torja tirada la digisport.ro.