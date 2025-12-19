Marius Şumudică, ofertă din România! Anunţul despre revenirea pe bancă - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) a dezvăluit că a avut o ofertă din România pentru a reveni pe bancă. “Şumi” e liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut.

El a precizat că vrea să înceapă să antreneze din luna ianuarie. Putea merge şi în China, dar nu i-au plăcut condiţiile, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul ofertei pe care a primit-o din Liga 1.

Marius Şumudică a refuzat o ofertă din România: “Vreau să iau o echipă pe care să pot să o pregătesc”

“Sper să îmi găsesc ceva din ianuarie. Puteam să plec în China, dar am refuzat. Puteam să iau şi o echipă din România, dar am refuzat.

Vreau să iau o echipă pe care să pot să o pregătesc. Nu să mai iau pe parcurs, pentru că este greu. Inclusiv la Rapid a fost greu.

Am refuzat pentru că nu mi-au convenit discuţiile. Într-o parte nu îmi accepta tot staff-ul. În Grecia mi-a spus să vin cu un singur secund. Nu am cum să îi las pe restul”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.