Marius Şumudică, ofertă din România! Anunţul despre revenirea pe bancă - Antena Sport

Marius Şumudică, ofertă din România! Anunţul despre revenirea pe bancă

Fotbal | Liga 1

Marius Şumudică, ofertă din România! Anunţul despre revenirea pe bancă

Bogdan Stănescu Publicat: 19 decembrie 2025, 21:38

Marius Şumudică, ofertă din România! Anunţul despre revenirea pe bancă

Marius Şumudică în perioada în care antrena Rapidul / Sport Pictures

Marius Şumudică (54 de ani) a dezvăluit că a avut o ofertă din România pentru a reveni pe bancă. “Şumi” e liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut.

El a precizat că vrea să înceapă să antreneze din luna ianuarie. Putea merge şi în China, dar nu i-au plăcut condiţiile, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul ofertei pe care a primit-o din Liga 1.

Marius Şumudică a refuzat o ofertă din România: “Vreau să iau o echipă pe care să pot să o pregătesc”

“Sper să îmi găsesc ceva din ianuarie. Puteam să plec în China, dar am refuzat. Puteam să iau şi o echipă din România, dar am refuzat.

Vreau să iau o echipă pe care să pot să o pregătesc. Nu să mai iau pe parcurs, pentru că este greu. Inclusiv la Rapid a fost greu.

Am refuzat pentru că nu mi-au convenit discuţiile. Într-o parte nu îmi accepta tot staff-ul. În Grecia mi-a spus să vin cu un singur secund. Nu am cum să îi las pe restul”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

Campion cu Astra Giurgiu în 2016, cu o echipă din care făceau parte Denis Alibec şi Constantin Budescu, Marius Şumudică a pregătit numeroase echipe de-a lungul carierei de antrenor.

Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanţa, Gloria Bistriţa, AO Kavala, Astra Ploieşti, FC Braşov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, Kayserispor, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor, Al-Raed şi Rapid sunt formaţiile pe care Şumudică le-a antrenat. Cu Rapid Şumudică a prins play-off-ul, dar a ratat obiectivul, calificarea într-o cupă europeană. A părăsit echipa înaintea ultimei etape din play-off-ul sezonului trecut.

Şumudică a fost, la un moment dat, aproape de a antrena FCSB-ul. Gigi Becali îi pregătise contractul, dar Şumudică s-a răzgândit în ultimul moment.

Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
