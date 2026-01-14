„Nu vor refuza”. Dinamo, aproape de lovitura iernii în Liga 1. Verdictul dat după oferta de milioane pentru Cătălin Cîrjan - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 23:29

Cătălin Cîrjan, la finalul unui meci la Dinamo/ Sport Pictures

Dinamo a primit o ofertă de patru milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani), de la Metalist 1925 Harkov. Basarab Panduru s-a declarat convins de faptul că echipa din Ștefan cel Mare își va vinde căpitanul în această iarnă. 

Fostul internațional consideră că oferta este una de nerefuzat pentru Dinamo, ținând cont că echipa are un deficit operațional, care se ridică la patru milioane de euro.  

Basarab Panduru, convins că Dinamo îl va vinde pe Cătălin Cîrjan 

Basarab Panduru a mai declarat că Dinamo nu poate trece cu vederea oferta oficială primită pentru Cătălin Cîrjan, fiind de părere că nu o va refuza. Fostul internațional a fost întrebat și despre suma de transfer, mărturisind că aceasta este una mult prea mare. 

Dinamo are o problemă în momentul ăsta pentru că banii sunt mulţi. Eu cred că nu o refuză! Eu o ofertă de luat în seamă, nu poţi trece peste! 

(N.r. Suma corectă sau mult peste?) Mi se pare mare! Păi dacă era jucător de naţională şi mai dădea şi goluri în Europa, cât trebuia să dai, 10?! Mie 4 ăsta mi se pare din cale afară de mult”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro. 

Cătălin Cîrjan, care a ajuns la Dinamo gratis în vara lui 2024, după ce și-a încheiat atât împrumutul la Rapid, cât și contractul cu Arsenal U21, mai are contract cu „câinii” până în 2027. El a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive în cele 21 de meciuri bifate în Liga 1. 

